Порошенко с женой пришел на свадьбу добровольца и волонтерки — фото 22 июня, 19:07 8045 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Facebook Петр и Марина Порошенко на свадьбе Петр Порошенко / Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной сходили на свадьбу добровольца Алексея Сокола и волонтерки Анны Шинкаренко.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.



«С легендарным добровольцем Алексеем Соколом и волонтеркой Анной Шинкаренко мы с Мариной познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу», — написал экс-президент.

Он отметил, что для него большая честь стать гостем их праздника и подарить икону, которая будет «оберегать новую украинскую семью».

Фото: Петро Порошенко

«Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам, «Соколята», — отметил Порошенко.



