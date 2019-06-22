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Порошенко с женой пришел на свадьбу добровольца и волонтерки — фото

22 июня, 19:07
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Порошенко с женой пришел на свадьбу добровольца и волонтерки — фото - фото

Петр Порошенко / Facebook

Петр и Марина Порошенко на свадьбе

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной сходили на свадьбу добровольца Алексея Сокола и волонтерки Анны Шинкаренко.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

«С легендарным добровольцем Алексеем Соколом и волонтеркой Анной Шинкаренко мы с Мариной познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу», — написал экс-президент.

Он отметил, что для него большая честь стать гостем их праздника и подарить икону, которая будет «оберегать новую украинскую семью».

Фото: Петро Порошенко

«Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам, «Соколята», — отметил Порошенко.


Теги:   Свадьбы Марина Порошенко Петр Порошенко

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