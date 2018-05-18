Порошенко: Москва меняет демографическую ситуацию в Крыму, наводняя полуостров мигрантами из российской глубинки

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Порошенко: Москва меняет демографическую ситуацию в Крыму, наводняя полуостров мигрантами из российской глубинки
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия меняет демографическую ситуацию в Крыму, вытесняя с полуострова украинцев и крымскотатарский народ.

Об этом президент заявил на митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и Днем борьбы за права крымскотатарского народа в пятницу в Киеве.

По словам Порошенко, оккупанты, нарушая международное право, меняют демографическую ситуацию на оккупированной территории, вытесняя крымских татар и этнических украинцев, наводняя полуостров мигрантами из российской глубинки.

"Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Убежден в неминуемости торжества исторической справедливости", -  цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

18 мая в Украине вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа, проведенного властями СССР.

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