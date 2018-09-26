Порошенко: Я не называл даты получения томоса, но мы на финишной прямой

Порошенко выразил уверенность в предоставлении томоса в ближайшее время

Процесс предоставления Украине томоса об автокефалии поместной Украинской православной церкви вышел на финишную прямую, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

"Я никогда не называл даты томоса, и не буду ее называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой", - сказал он.

Глава украинского государства подчеркнул, что в каждой стране церковь должна быть отделена.

"Я полностью с этим согласен, особенно когда эта государство иностранное. Это наша задача – защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы – крупнейшая православная страна Европы", - уточнил президент.

Порошенко добавил, что церковь в Украине должна быть одна – украинская.

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви. Он добавил, что поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

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