Порошенко из собственного кармана заплатил "миллионы" за рекламу в поддержку Томоса - АП

Рекламная кампания в поддержку предоставления автокефалии Украинской церкви оплачивается из личного бюджета президента Петра Порошенко, заявили в пресс-службе Администрации президента.

"На трансляцию телевизионной рекламы Мы Украина не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания, в соответствии с заключенными договорами с телеканалами, была оплачена из личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги", - заявили Украинской правде на Банковой.

В Администрации президента отказались назвать рекламный бюджет, объяснив, что рекламная кампания еще продолжается. "Но она точно будет достигать нескольких десятков миллионов", - отметили у Порошенко.

Расходы на рекламу Томоса об автокефалии Украинской церкви будут отражены в электронной декларации президента за 2018 год, как того требует законодательство, добавили в АП.

Напомним, что общественная организация Неправительственная организация верховенство права подала иск в суд из-за возможного превышения президентом Петром Порошенко своих полномочий при обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

В офисе президента Украины заявили, что борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам, а в самом иске усматривается российский след.

17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой православной церкви.

Смотрите также Завершение собора о предоставлении украинской Православной церкви автокефалии. Когда Украине ждать Томоса

В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента. В то же время церковь Московского патриархата резко раскритиковала эту инициативу.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинскую православную церковь после дарения ей Томоса от Вселенского патриарха.