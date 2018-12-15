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Порошенко – иерархам: От вас зависит духовная независимость от России

Сегодня, 15:59
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Порошенко присутствует на Объединительном соборе

Фото: Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко обратился к иерархам церквей, которые принимают участие в Объединительном соборе в Киеве.

"Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России", -  сказал он.

Порошенко добавил, что Украина не была и никогда не будет канонической территорией Русской церкви.

Президент подчеркнул, что сегодня все готово для создания автокефальной поместной православной церкви в Украине.

Он также поблагодарил всех, кто пришел на Софийскую площадь.

"Нас объединяет понимание, что сейчас решается большое государственно вопросы", - резюмировал он.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской проходит Объединительный собор, на котором тайным голосованием будет избран предстоятель единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Теги:   Автокефалия Петр Порошенко

Спецтема   Украина получает томос

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