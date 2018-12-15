Порошенко гарантировал защиту священникам и верующим УПЦ МП, которые решат присоединиться к Украинской церкви Сегодня, 20:13 14 Цей матеріал також доступний українською Порошенко: Государство не будет вмешиваться в дела УПЦ Фото: Пресс-служба АП

Государство защитит права священников и верующих УПЦ МП, которые добровольно решат перейти в единую поместную Украинскую православную церковь, заявил президент Петр Порошенко после Объединительного собора.

"Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную Церковь", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что будет также уважать выбор тех, кто по тем или иным причинам решит остаться в церковной структуре, которая сохранит единство с РПЦ.

Президент также добавил, что государство не будет вмешиваться в деятельность созданной УПЦ.

"Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет "приглашать" силой. Еще раз подчеркиваю, это - вопрос свободного выбора для каждого верующего", - резюмировал он.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.