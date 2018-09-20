Порошенко гарантировал защиту священникам и верующим УПЦ МП, которые решат присоединиться к единой украинской церкви

Порошенко поднял вопроса автокефалии во время обращения к Раду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует защиту тем священникам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата, которые решат присоединиться к единой украинской православной церкви.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде, пишет ТСН.

"Я гарантирую, что государство защитит - не надо их пугать - права тех священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными творить единую поместную православную украинскую церковь", - заявил он.

Порошенко также добавил, что гарантирует уважать выбор тех, кто останется в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью.

"И называть ее так же и будет - для того, чтобы облегчить понимание", - резюмировал президент.

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви. Он добавил, что поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

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