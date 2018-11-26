Порошенко экстренно встретится с генсеком НАТО и главами других государств из-за действий РФ

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главами других государств, где обсудит ситуацию с захватом военными РФ украинских кораблей в Азовском море.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства об обеспечении защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе и участникам Нормандского формата… для того, чтобы мы скоординировали наши действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия. Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса, господином Йенсом Столтенбергом – эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств", - сказал Порошенко на заседании СНБО.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

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