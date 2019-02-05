Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию Сегодня, 00:45 1781 Цей матеріал також доступний українською Петро Порошенко/Twitter Петро Порошенко/Twitter

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины проведет голосование по закреплению в Конституции курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз.

"Я верю в украинскую Верховную Раду. Вот когда надо было, в сложнейших ситуациях, она находила в себе силы для объединения", - заявил Порошенко.

По мнению президента, голосование будет "системой распознавания свой-чужой".

Для наших депутатів голосування за зміни до Конституції щодо курсу на членство в ЄС та НАТО – це як система розпізнавання "свій-чужий". Впевнений, у ВР працюють люди, які відстоюють інтереси України, не зважаючи на різні політичні погляди. Єдність - саме те,що нам зараз потрібно pic.twitter.com/8NAIEfQpqr 4 февраля 2019 г.

6 июля 2017 года президент Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

22 ноября 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.