Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины проведет голосование по закреплению в Конституции курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз.
"Я верю в украинскую Верховную Раду. Вот когда надо было, в сложнейших ситуациях, она находила в себе силы для объединения", - заявил Порошенко.
По мнению президента, голосование будет "системой распознавания свой-чужой".
6 июля 2017 года президент Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.
Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).
Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.
1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.
22 ноября 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.