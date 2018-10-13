Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию 14 октября

Порошенко предложил собраться на Софийской площади в Киеве 14 октября в 9:30 утра

Президент Украины Петр Порошенко призвал всех неравнодушных присоединиться к благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви в воскресенье, 14 октября, на столичной Софийской площади.

"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую творим вместе. Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем на благодарственную молитву за автокефалию нашей Церкви", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он предложил собраться на Софийской площади в Киеве 14 октября в 9:30 утра.

"Нас объединяет Бог и Украина!", - подчеркнул президент.

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.