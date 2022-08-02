«Юг — это ключ всей войны». Поражение россиян в Херсоне станет началом конца всего вторжения — интервью с израильским офицером 2 августа, 19:46 Эксклюзив НВ Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик, рассказал Радио НВ, что контрнаступление Украины на Юге, в направлении Херсона — фактически может означать конец российского вторжения.

— Я бы хотел поговорить с вами о том, что август многие представители украинских силовых структур называли переломным для хода войны. Об этом говорил и глава ГУР Кирилл Буданов, и министр обороны Алексей Резников. Сегодня у нас 1 августа, разумеется, ситуация очень динамичная. Как вы считаете, что мы можем прогнозировать, учитывая то, что имеем сейчас? Давайте конкретно пройдемся по нашим фронтам, возможно стоит начать именно с юга.

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— Мы видим, что Россия решила бороться за юг, они туда стягивают те немногие силы, которые у них есть, в том числе перекидывают с Донбасса, с юга. Они размазывают свои силы таким тонким слоем по всем фронтам. Борьба будет, они решили не оставлять Херсон, не уходить, а драться за него. Чем это все закончится — посмотрим в августе-сентябре.

— Вы говорите «те немногие силы». А о каких тех немногих силах мы можем говорить, немногие — это сколько?

— Они туда перекидывают части, это сотни единиц техники, но это часто техника, во-первых, логистическая, у них все очень плохо с логистикой, они перекидывают туда от тракторов, экскаваторов до всевозможных водовозов, бензовозов и т. д. Во-вторых, нужно понимать, что все те части, которые туда перекидывают, батальонно-тактические группы и т. д. , это потрепанные части, не полнокровные. Когда вы слышите «прибыли два батальона», это не батальоны по 600 человек. Это может быть и 300 человек. Это касается всех остальных, других частей тоже. Всего, говорят, группировку оценивают в 5 тысяч человек, которая находится на правом берегу. И туда, видимо, сейчас перекинут еще в районе, возможно, от 5 до 10 тысяч. Это не те силы, которыми можно куда-то наступать, но это те силы, с помощью которых можно стараться удерживать. То есть они решили все-таки бороться. Главный вопрос тут не в количестве техники, а в том, могут ли они наладить снабжение.

— Антоновский мост, они же пытаются, кажется, чинить.

— Да, они латают Антоновский мост и не только его, вопрос тут в том, смогут ли они наладить бесперебойное снабжение. Это самое главное, а не то, сколько солдат они еще перекинут, плюс-минус тысяча не имеет значения, потому что если у вас не работает снабжение или работает очень плохо, то количество солдат не имеет значения.

— Как вы считаете, те эксперты, которые предполагали, что россияне могут совершить «жест доброй воли» и уйти из Херсона, в том смысле, что они отрезаны от снабжения, они были наивными?

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