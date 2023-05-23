Поход на Москву даже не понадобится. Как заставить РФ окончательно проиграть и забыть об Украине — «инструкция» от экс-советника Госдепа США 23 мая, 13:41 Сюжет Российские «пионеры» на Красной площади, май 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Для стран Запада пришло время отбросить остатки опасений перед угрозами и бравадой Москвы, чтобы помочь Украине достичь полного поражения России — и на поле боя, и, что самое главное, в головах руководителей Кремля и самих россиян.



Такое мнение отстаивает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента США (при Кондолизе Райс в 2007—2009 годах), автор американского журнала The Atlantic, профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса и аналитик Центра стратегических и международных исследований (США).

Видео дня

Свое видение поражения России Коэн изложил в журнале The Atlantic в материале под названием Для Украины недостаточно победить. Россия должна проиграть. Основой этого текста стало недавнее выступление Элиота Коэна на международной конференции Strategic Ark Conference в Варшаве.

NV пересказывает основные тезисы из этого материала.

***

Элиот Коэн критикует как «бессмысленные и пресные» расплывчатые формулировки США и других стран Запада относительно перспектив и целей украинской победы — в частности фразы вроде «помочь Украине защититься» или («еще хуже», как отмечает исследователь) «обеспечить Украине наилучшую возможную позицию для переговоров».

Коэн называет такой «бюрократический туман» опасным и напоминает, что Украина очень четко определяет свою победу:

освобождение украинской территории от российских захватчиков до границ 2014 года,

возвращение беженцев и всех, кто был вынужден уехать,

восстановление экономики и общества,

членство в Европейском Союзе и НАТО,

достижение определенной степени справедливости, в частности обеспечение наказания для российских насильников, палачей и убийц.

Таким же четким, подчеркивает автор, является российское видение «победы»: разрушенная и оторванная от Запада Украина; аннексия значительной части ее территории; беспорядок в Европе, вынужденной восстановить свою зависимость от дешевых природных ресурсов и бизнес-возможностей в РФ; реконструкция значительной части российского имперского государства.



«Мы должны стремиться к победе в том виде, как ее определяет Украина. Но чтобы этого достичь, Запад должен не только помочь победить Россию — он должен убедить РФ, что она потерпела поражение», — акцентриует Коэн внимание на главном тезисе своего материала.

Для этого не нужен поход на Москву, подчеркивает исследователь («в прошлом это редко было хорошей идеей», иронизирует он). Нет нужды и в том, чтобы Россия стала «опустошенной и беззащитной" (что «невозможно без Третьей мировой войны», считает автор). По его словам, российского поражения скорее можно достичь «в головах российского руководства и населения». «Россию необходимо убедить, что военные инструменты и их использование в широкомасштабной войне неизбежно потерпят крах, и она должна осознать, что Украина окончательно и полностью потеряна [для влияния Москвы]», — отмечает автор.

Элиот Коэн напоминает, что история знает подобные примеры:



Израиль не оккупировал арабские столицы в 1967 году , но эта война заставила арабские государства отказаться от идеи уничтожения еврейского государства средствами конвенциональной войны. Война 1973 года убедила арабские страны, что даже ограниченный военный конфликт был бы слишком опасным, чтобы предпринимать такие попытки.

, но эта война заставила арабские государства отказаться от идеи уничтожения еврейского государства средствами конвенциональной войны. убедила арабские страны, что даже ограниченный военный конфликт был бы слишком опасным, чтобы предпринимать такие попытки. Во Вьетнаме и Афганистане США потерпели поражение, не проиграв ни одной битвы. «Мы убедились, что борьба была напрасной и мучительной, что наши враги являются непримиримыми и непобедимыми, а цена, уплаченная кровью, материальными ценностями и вниманием, не стоит этих затрат и никогда не будет стоить», — отмечает автор.

Лидеры СССР убедились, что они не поспевают за достижениями западных военных технологий в конце 1970-х и в начале 80-х, когда Советский Союз вел свою долгую войну в Афганистане — и в конце концов проиграл ее. «Потрясения горбачевской эпохи отчасти стали результатом этого осознания», — напоминает Коэн.



Аналитик также приводит мнение Карла фон Клаузевица, известного немецкого теоретика войны, который считал войну «испытанием моральных и физических сил с помощью последних». Поэтому Украина должна не только достичь успеха на поле боя в своих будущих контрнаступлениях; она должна обеспечить нечто большее, чем упорядоченный вывод войск России после переговоров о прекращении огня. «Если описывать это в жестоких примерах, нам важно увидеть массированное бегство россиян, которые дезертируют, расстреливают собственных офицеров, которых берут в плен или убивают. Российское поражение несомненно должно стать большим, кровавым хаосом [для РФ]», — акцентирует Коэн.

Он также напоминает, сколько российских «теорий победы» уже было разрушено:

что Украина рухнет за неделю

что ее можно сломить за месяц-два тяжелых боев

что Европа откажется от поддержки Украины во время холодной зимы без российского газа;

что Украину можно заставить покориться, атакуя ее города.

Коэн отмечает, что теперь Западу пришло время разбить едва ли не последнюю теорию победы, на которую Россия еще возлагает надежды: что западные страны не смогут бесконечно вливать огромные ресурсы в Украину. Для окончательного развенчания этих иллюзий Москвы, отмечает аналитик, Запад должен приложить усилия на нескольких направлениях.

1Максимально быстро предоставить Украине все вооружение, которое только могут использовать ВСУ: включая ракеты большой дальности, чтобы навсегда уничтожить Крымский мост, и даже кассетные боеприпасы, чтобы поражать российскую технику и пехоту. «Уничтожить российскую армию, как мы это уже делаем, потратив лишь небольшую часть нашего оборонного бюджета и не проливая собственную кровь, — это впечатляющее стратегическое достижение», — убежден Коэн.



2Убедить россиян, что они навсегда потеряли Украину — ту, которую считают псевдогосударством или «младшим братом». Это означает быстрое вступление Украины в ЕС и НАТО, а также глубокую приверженность Запада экономическому восстановлению Украину и, что самое важное, максимальному вооружению ее на годы вперед.

3Обеспечить Украину самолетами F-16, при этом администрация Байдена должна отказаться от «глупого и недальновидного» лукавства в этом вопросе и тоже передать Украине излишки своего парка самолетов, считает Коэн. Он признает, что истребители не изменят картину на поле в течение ближайших месяцев, однако перспектива получения Украиной сотен таких самолетов в течение следующих пяти лет имела бы «глубокое символическое значение». «Мы должны говорить о том, как мы будем восстанавливать Вооруженные силы Украины — самую большую, наиболее проверенную в боях и в чем-то самую решительную армию Запада», — отмечает аналитик.

4Провести агрессивную информационную кампанию, чтобы доказать реальность поражения России ее населению. «Россиянам нужно напоминать, что их шаткая экономика составляет лишь десятую часть экономики ЕС; что они не способны построить и поставить на вооружение современный танк; что их новейшие высокоэффективные реактивные самолеты, Су-57, уступают по численности флоту F-35 всего лишь четырех маленьких стран Северной Европы; что их генералы уже престарелые и некомпетентные; что их верховное командование равнодушно к жизни собственных людей; что их техника уступает украинской; а их логистику и материально-техническое обеспечение проели взяточничество и коррупция», — приводит примеры таких акцентов Коэн.

5Усилить информационную войну продолжением санкций, целью которых является не столько победа в войне, сколько долговременное разрушение военного потенциала России, угнетение ее экономики и принуждение РФ к использованию некачественных компонентов и запчастей.

6Изолировать россию политически и психологически, сыграв на исторической амбивалентности двух ее столиц по отношению к странам Запада: речь идет о Санкт-Петербурге, традиционно обращенном к Европе, и Москве, которая обращена скорее к Азии, объясняет Коэн. Он также прогнозирует, что пройдут еще долгие годы или, скорее всего, даже десятилетия, прежде чем постимперская Россия снова обратится к Западу.

***

При всем этом, признает Элиот Коэн, даже побежденная Россия все еще будет оставаться злонамеренной, мстительной и озлобленной. Даже тогда ею, вероятно, все еще будет руководить «вертикаль власти» в лице силовиков из различных органов безопасности; Россия также будет пропитана беззаконием и убийствами. Несомненно, она будет участвовать в подрывной деятельности, политических войнах и во всевозможных злонамеренных гибридных действиях. Однако самое главное, чтобы поражение РФ сделало невозможным ее дальнейшие попытки вести конвенциональную войну, дает понять Коэн. «Кто бы не предпочел иметь скорее дело с тысячей [российских] троллей и подставных организаций, чем иметь хотя бы один Мариуполь?» К тому же, побежденная подобным образом Россия была бы гораздо менее опасной для Запада и гораздо менее полезной для Китая, а также имела бы гораздо меньше возможностей создавать ужасные новые угрозы в последующие годы, отмечает аналитик.

Он призывает Запад к смелости в воплощении этой стратегии. «Мы должны преодолеть наши страхи перед российскими угрозами и эскалацией, перед ее ядерной бравадой и даже перед крахом России», — резюмирует Элиот Коэн.

Он напоминает, что если Россия победит в войне с Украиной, то будет иметь еще больше возможностей для вмешательства в дела стран Европы и расширения своего влияния с помощью неограниченного насилия. Это будет «Россия, которая поймет, что может безнаказанно совершать бойни и зверства», чьи амбиции будут расти, тогда как Китай получит «обнадеживающий» пример, а Западу и США придется признать недостаток решимости и неспособность выполнить свои обязательства, несмотря на все свое богатство.

И наоборот, поражение России заставит Пекин («который и так нервничает из-за некомпетентности и безумных заявлений своего партнера») перейти к обороне, укрепит западный альянс и поможет сохранить хотя бы некоторые основные нормы достойного поведения. «Но прежде всего [поражение РФ] навсегда заблокировало бы российский имперский проект, ведь без Украины, как отметил историк Доминик Ливен, Россия не может быть империей», — резюмирует Коэн.