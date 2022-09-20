Спешное бегство. Что больше всего поразило военных экспертов во время отступления РФ из Изюма — аналитик CIT 20 сентября, 13:20 Упаковка от сухпайка армии РФ под гусеницей российского танка в Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военные обозреватели и специалисты были поражены тем, какое количество техники бросили российские войска, наспех отступая из Харьковской области, в частности из города Изюм.

Об этом в интервью НВ заявил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, приведя также мнение других профильных экспертов.

«Мы слышали от российского Минобороны, что они оправдывают эту ситуацию якобы какой-то перегруппировкой, каким-то отходом, но, как отмечает, например, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, глава ситуационного центра по Украине в Бундесвере (Вооруженные силы Германии — ред.), если какая-то армия отходит, даже если она это делает очень быстро и нет времени или возможности вывести технику, она должна эту технику уничтожить, чтобы она не осталась врагу», — сказал Михайлов.

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По его словам, когда американцы быстро уходили из Сирии несколько лет назад, они бомбили свои склады. Россияне же не сделали даже этого, отмечает Михайлов.

«Это говорит о том, что уход Первой танковой армии и других частей [армии РФ] из Изюма был очень поспешным и, соответственно, они оставили столько техники, которой хватит на вооружение целой бригады или даже больше. Допускаю, что много этой техники требует ремонта, но частично она может быть использована в качестве донора запасных частей», — убежден исследователь Conflict Intelligence Team.



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