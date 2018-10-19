19 октября 2018, пятница

Попытка захвата квартиры Максаковой: злоумышленники оказались представителями охранной фирмы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Во время попытки захвата в квартире Максаковой находился ее сын
Фото: Maria Maksakova via Facebook

Во время попытки захвата в квартире Максаковой находился ее сын

Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой пытались захватить из-за спора относительно прав собственности.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет 112 Украина

"В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности… Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость", - пояснила она.

Представитель прокуратура добавила, что задержанные оказались представителями охранной фирмы и Объединения совладельцев многоквартирного дома.

"Анкетные данные девяти мужчин, которые были доставлены в Шевченковское управление полиции, установлены. Они предоставили объяснения работникам правоохранительных органов. Среди них были как представители охранной фирмы, так и неработающие лица, представители ОСМД. После допроса они были освобождены", - сказал Максимец.

Она добавила, что ранее на квартиру был наложен арест.

"Квартира на данный момент освобождена от неизвестных, близкие Марии Максаковой остаются в ней, им сейчас ничего не угрожает", - резюмировала Максимец.

Ранее о попытке захвата квартиры сообщила сама Максакова. В это время там находились ее сын и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. 

Прокуратура начала уголовное производство.

Напомним, муж Максаковой Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове