Попытка захвата квартиры Максаковой: злоумышленники оказались представителями охранной фирмы

Во время попытки захвата в квартире Максаковой находился ее сын

Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой пытались захватить из-за спора относительно прав собственности.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет 112 Украина.

"В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности… Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость", - пояснила она.

Представитель прокуратура добавила, что задержанные оказались представителями охранной фирмы и Объединения совладельцев многоквартирного дома.

"Анкетные данные девяти мужчин, которые были доставлены в Шевченковское управление полиции, установлены. Они предоставили объяснения работникам правоохранительных органов. Среди них были как представители охранной фирмы, так и неработающие лица, представители ОСМД. После допроса они были освобождены", - сказал Максимец.

Она добавила, что ранее на квартиру был наложен арест.

"Квартира на данный момент освобождена от неизвестных, близкие Марии Максаковой остаются в ней, им сейчас ничего не угрожает", - резюмировала Максимец.

Ранее о попытке захвата квартиры сообщила сама Максакова. В это время там находились ее сын и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение.

Прокуратура начала уголовное производство.

Напомним, муж Максаковой Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас.