«ФСБшные попы — прекрасный обменный фонд». Интервью с военным Артуром Ананьевым, которого представители УПЦ МП избили в храме в Хмельницком 9 апреля, 20:15 Эксклюзив NV Священник УПЦ МП насильно выводит военного из храма (Фото:Скриншот с видео)

Депутаты облсовета запретили деятельность УПЦ Московского патриархата в Хмельницкой области.

Это произошло 4 апреля, вскоре после того, как в одном из храмов Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком избили военного ВСУ Артура Ананьева.

Видео дня

Верующие зафиксировали инцидент на видео, но и оно не давало ответа на все вопросы. Поэтому УПЦ МП, манипулируя, заявила, что «мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

Radio NV расспросило Артура Ананьева о произошедшем тогда, 2 апреля.

— Расскажите, что на самом деле происходило в храме? Насколько не соответствует действительности заявление УПЦ МП?

— Прежде всего нужно понимать, что любое заявление РПЦ или УПЦ МП, как они себя называют, лживо. Предыдущие их заявления были о том, что я сбросил Евангелие. Потом появилось видео, они сказали, что я облил Евангелие. Они говорили, что я не военный. Когда пришли мои боевые побратимы, они уже начали какую-то другую схему думать. Я думаю, что скоро перерастет в то, что «мы его пробовали задерживать, потому что он пришел с гранатой в [состоянии] алкогольного опьянения], что, кстати, я тоже встречал. Они писали, что я был в алкогольном опьянении.