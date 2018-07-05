"Попросил детские книги". Мать политзаключенного Клыха обеспокоена состоянием его здоровья

Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха серьезно обеспокоена его состоянием здоровья, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая 5 июля провела с женщиной телефонный разговор.

"По телефону поговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. Она сказала, что сейчас ее сын действительно в психиатрической больнице. Это подтвердили и правозащитница Татьяна Щур, и адвокат Екатерина Бурьян. Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень болен", - написала Денисова.

По словам Тамары Клых, информация о хорошем самочувствии Клыха, предоставленная российским омбудсменом, устарела.

"Беспокоит то, что Станислав попросил детские книги. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, в нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет", - сообщила омбудсмен.

Денисова добавила, что матери Клыха звонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят.

Сама омбудсмен будет обращаться к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, чтобы она поспособствовала ее визиту к украинским политзаключенным в России.

Напомним, ранее мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын находится в психиатрической больнице.

Политического заключенного ранее уже помещали в психиатрическую больницу российского города Магнитогорска. После чего состояние здоровья Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

В организации Amnesty International рассказали, что Клых прошел насильственное лечение в психиатрической больнице, после чего изменилось его поведение, а мать сообщает о следах пыток. Правозащитники считают, что к Клиху применили методы "советской карательной психиатрии", чтобы сломить волю.

Напомним, 15 апреля Клых написал письмо журналисту российского оппозиционного издания Новая газета, в котором рассказал об условиях содержания в российской Верхнеуральской колонии и о своем психологическое состояние.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.