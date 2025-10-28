Михаил Поплавский: Украинский язык — генетический код нации
Фото: Instagram Михаила Поплавского
В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое мероприятие «Язык — код нации», посвящённое Дню украинской письменности и языка.
О событии сообщил в своём Instagram президент КНУКиИ Михаил Поплавский:
«Украинский язык — генетический код нации. Он объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, которое будет звучать сквозь столетия устами наших детей и внуков.
Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одарённые, креативные студенты со всей Украины.
Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!"
Мероприятие объединило студентов, звёздных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.
Студенты университета декламировали стихи Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.
Ансамбль народного танца «Киев» факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции «Калиновое диво» и «Колыбельная».
Капелла бандуристов «Чураи» под руководством Владислава Лысенко представила песню «Только в Киеве».
Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижёр Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Верёвки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню «Народ мой».
Звёздные преподаватели факультета кино и телевидения присоединились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.
Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко «Крылья», а известный актёр театра и кино Владислав Никитюк — «Страшные слова, когда они молчат».
Актёр театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко прочитал строки из поэзии Владимира Забаштанского:
«Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема».
Накануне мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов «Язык — код нации. Язык — это оружие. Язык — как душа».