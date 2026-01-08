В Киевском университете культуры состоялась презентация первого в Украине образовательного приложения «Университет в смартфоне» — цифровой платформы, объединяющей все ключевые процессы обучения в единой онлайн-среде.

Презентация стала знаковым событием для вуза, который последовательно формирует стандарты университета будущего и выступает лидером цифровых трансформаций в образовании.

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Фото: Instagram Михаил Поплавский

Приложение презентовал президент Киевского университета культуры Михаил Поплавский, о чём он сообщил на своей странице в Instagram.

В своём выступлении он подчеркнул, что цифровые решения сегодня являются ключом к конкурентоспособному образованию и успешному будущему студентов.

«Современное образование должно быть мобильным, удобным и технологичным.

Мы создали «Университет в смартфоне», чтобы каждый студент имел всё необходимое для обучения в одном устройстве - быстро, просто и эффективно.

Началась мировая интеллектуально-информационная революция. Идёт «битва мозгов«! Продолжается борьба за молодое поколение. Наступила эпоха, в которой решают время и талант. Действовать нужно быстро и решительно. И если вы хотите победить - вы должны быть первыми и лучшими», — отметил Михаил Поплавский.

Приложение «Университет в смартфоне» является полноценной образовательной digital-платформой, которая уже доступна в Google Play и App Store. Оно обеспечивает доступ к обучению из любой точки мира в удобное для пользователей время.

Фото: Instagram Михаил Поплавский

Новый сервис объединяет образовательный хаб с учебными материалами, цифровой кампус с новостями и объявлениями университета, а также мгновенную связь с преподавателями в реальном времени. В одном приложении собраны расписание занятий, система оценивания, административные сервисы и персональный AI-ассистент.

Фото: Instagram Михаил Поплавский

Учебные материалы доступны 24/7, а автоматизированные уведомления и быстрая обратная связь делают учебный процесс максимально гибким и комфортным.

Отдельное внимание во время презентации было уделено роли искусственного интеллекта. Персональный AI-ассистент помогает студентам ориентироваться в учебном процессе, анализировать результаты, планировать задания и формировать индивидуальную образовательную траекторию.

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Фото: Instagram Михаил Поплавский

Также было сообщено, что приложение будет работать не только для студентов, но и для абитуриентов 2026 года. Во время прохождения творческих конкурсов поступающие смогут пользоваться цифровыми сервисами платформы. Уже 17 января состоится День открытых дверей в онлайн- и офлайн- форматах, в ходе которого звёздные мастера курсов проведут предварительное зачисление.

Фото: Instagram Михаил Поплавский

О создании приложения и его функционале рассказал руководитель проекта Дмитрий Редько: «Создание приложения „Университет в смартфоне“ - это выход образования на принципиально новый уровень. Нашей задачей было создать интуитивный, функциональный продукт, который объединяет обучение, коммуникацию и персональный AI-ассистент в одном пространстве».

В завершение мероприятия состоялась живая дискуссия со студентами и преподавателями о развитии платформы, будущих обновлениях и возможностях искусственного интеллекта.

Фото: Instagram Михаил Поплавский

Подводя итоги, Михаил Поплавский объявил 2026 год годом цифровизации и инноваций, подчеркнув, что Университет культуры вновь опережает время:

«Обучение должно быть интересным и удобным. С приложением „Университет в смартфоне“ это стало реальностью».

Презентация завершилась приглашением присоединиться к платформе - студенты и преподаватели первыми смогли скачать приложение «КУК».

Университет культуры продолжает формировать новую образовательную культуру - современную, цифровую и ориентированную на результат.