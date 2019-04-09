"Попахивает коррупцией". Во время предоставления лицензий радио Прямой ФМ произошел скандал Сегодня, 16:53 169 Цей матеріал також доступний українською Телекритика Черныш проголосовал против предоставления частот радио прямой ФМ Телекритика

4 апреля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назвал четыре свободные частоты в ФМ-диапазоне Киева.

Как сообщает Телекритика, одну из частот получило информационное радио Прямой ФМ, однако во время обсуждения произошел скандал.

Радиостанции Прямой ФМ (ООО ТК Прямой) досталась частота 88,4 МГц (мощность 1кВт). Официально она принадлежит экс-регионалу, а теперь руководителю киевского отделения партии Наш край Владимиру Макеенко. Вещателя связывают с нардепом от БПП и бизнес-партнером нынешнего президента Украины Игорем Кононенко.

Во время презентации проекта член Нацсовета Олег Черныш назвал конкурс коррупционной аферой.

"Этот конкурс был организован под конкретную радиостанцию, поэтому мы не увидели других участников, потому что все понимают, под кого этот конкурс был предназначен. Этот конкурс попахивает коррупцией, поэтому я не буду принимать участия в таких коррупционных аферах и буду голосовать против", – сказал он.

Глава Нацсовета Юрий Артеменко не согласился со своим коллегой.

"Коррупцией как раз-таки попахивает, когда объявляется конкурс под общественного вещателя. По информационному формату пошел только Прямой. Я никого не бил по рукам, чтобы они не подавались на конкурс. Вести могли бы податься на информационный конкурс, потому что у них есть опыт. Форматные конкурсы – это норма, право, обязательства Нацсовета, поэтому мы раздаем лицензии не налево или направо, а для того, чтобы строить медиакарту Украины", - подчеркнул он.

В свою очередь, другой член Нацсовета Сергей Костинский посоветовал Чернышу обратиться в правоохранительные органы.

"Я очень не люблю, когда вы, Олег Николаевич, делаете определенные заявления, за которыми ничего не стоит. Но вы это делаете, и делаете под камеры. Мне не нравится, когда вы используете слова "коррупционная составляющая". Вы обращайтесь в соответствующие органы, и пусть они расследуют", – отметил он.

Его коллега Валентин Коваль отметил, что на конкурс могли пойти бывшие команды Радио Вести и Радио Эра, но этого не сделали.

Отмечается, что Громадське радіо, которое ранее регулярно подавалось на частоты в крупных городах, но получало только неликвидные частоты, проигрывая коммерческим вещателям, не упоминалось.

В конечном итоге, Прямой ФМ собрал пять голосов. Против предоставления частот радиостанции проголосовали Ольга Герасимьюк и Олег Черныш.

На радио Прямой ФМ планируются разговорные программы, новости каждые 15 минут, аналитические и тематические рубрики, интерактив со слушателями.