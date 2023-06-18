ВСУ ударили по крупному складу БК оккупантов на левобережье Херсонской области, началась детонация — видео 18 июня, 08:42 На месте попадания в склад БК оккупантов началась детонация (Фото:Скриншот видео Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Утром в воскресенье, 18 июня, на оккупированном левобережье Херсонской области прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ.

Местные Telegram-каналы сообщили, что взвыв прогремели в пгт Рыково (Партизаны) Генического района, а также в Скадовске и в Лазурном.

В Рыково есть попадание в большой склад БК российских оккупантов. Сообщается, что началась детонация.

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Удар подтвердил и командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«„Партизаны горят“. Хорошая работа, ребята! Больше огня!» — написал он в своем Telegram.

Он также опубликовал соответствующее видео.

На складе началась детонация, в воздух поднялись огромные клубы дыма.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал удар по складу БК.

«Если больше таких складов будет уничтожаться в тылах врага, тем лучше будет для наших войск — меньше будут наносить удары артиллерией врага», — сказал он.

Чем именно был нанесен удар, не уточняется.