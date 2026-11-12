В начале ноября 2026 года редакция Radio NV совместно с Фондом имени Стефана Батория анонсировала запуск совместной инициативы — серии программ о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, общем прошлом и будущем, актуальных вызовах и конфликтах. Программы будут выходить в прямом эфире каждую среду в национальном FM-диапазоне и на YouTube-канале Radio NV.

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Проект «Понять Польшу» запускается в тот момент, когда отношения между Украиной и Польшей нуждаются в перезагрузке — переходе от эмоциональных споров в социальных сетях к прагматичному сотрудничеству партнеров. Цель инициативы — устранить смысловые барьеры и снизить эмоциональное напряжение между украинским и польским обществами, предоставив украинской аудитории глубокую, верифицированную аналитику о польских приоритетах в политике, экономике, сфере безопасности и других областях.

В планах редакции Radio NV — исследование институциональной и экономической трансформации Польши: от страны постсоветского блока 1990-х годов до одного из лидеров Европейского союза. Особое внимание будет уделено урокам польских реформ, которые критически важны для будущего восстановления Украины и ее интеграции в ЕС.

Основу проекта «Понять Польшу» составят углубленные интервью и дискуссии с ведущими польскими и украинскими экспертами, политологами, аналитиками, активистами, предпринимателями, дипломатами и историками.

Ключевые направления эфиров:

Политический ландшафт : актуальный расклад сил в польском политикуме без иллюзий и стереотипов;

: актуальный расклад сил в польском политикуме без иллюзий и стереотипов; Экономические отношения : баланс между партнерством и конкуренцией на европейских рынках;

: баланс между партнерством и конкуренцией на европейских рынках; Региональная безопасность : совместное формирование новой архитектуры безопасности в Центрально-Восточной Европе;

: совместное формирование новой архитектуры безопасности в Центрально-Восточной Европе; Евроинтеграция: поддержка вступления Украины в ЕС сквозь призму собственного опыта Польши.

Алексей Тарасов главный редактор Radio NV

«Мы должны перестать воспринимать Польшу сквозь призму устаревших мифов или горячих новостей в соцсетях. Наша цель — дать украинцам инструменты для реального понимания польского общества и его национальных интересов, чтобы в дальнейшем преодолеть взаимные стереотипы и выстроить конструктивное сотрудничество» , — отмечает Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV.

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Где слушать и смотреть:

В прямом эфире : каждую среду в 15:00 в FM-эфире и на YouTube-канале Radio NV.

: каждую среду в 15:00 в FM-эфире и на Запись: полные выпуски программ всегда доступны на YouTube-канале Radio NV и платформе NV Подкасты.

Дополнительная информация:

Radio NV — это общенациональная разговорная радиостанция с одной из крупнейших радиосетей в Украине, которая осуществляет вещание в 210+ городах с 2018 года.

Фонд имени Стефана Батория (Fundacja im. Stefana Batorego) — это ведущая независимая польская неправительственная грантовая организация, основанная в мае 1988 года американским филантропом Джорджем Соросом и группой польских диссидентов и деятелей демократической оппозиции.