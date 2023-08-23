Понтонные мосты на границе с Крымом вряд ли смогут выдержать поток тяжелой техники РФ — разведка Британии 23 августа, 08:56 Последствия удара по Чонгарскому мосту (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handoutvia Reuters)

Понтонные мосты, которые российские оккупанты возвели после многочисленных повреждений Генического и Чонгарского моста, вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелой техники с оружием и боеприпасами, которые РФ перевозит на фронт.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 23 августа.

По данным отчета, образование пробок на понтонных переправах оккупантов означает, что российские войска выбирают для перевозки техники длинный маршрут через Армянск. Это создает дополнительные трудности логистической сети России на юге.

Видео дня

По состоянию на середину августа 2023 года российские войска продолжали возводить понтонные мосты на пунктах пропуска Чонгар и Геническ, поскольку оба моста получили повреждения от высокоточных ударов в начале августа 2023 года.

Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня. 5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

6 августа ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины снова нанесли удар по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что россияне устраивают понтонные переправы возле поврежденных после ракетных ударов Чонгарского и Генического мостов. ВСУ способны уничтожить и новые переходы.

Она заявила, что россияне пытаются отремонтировать логистические транспортные конструкции, в том числе и Чонгарский, и Генический мосты, пытаясь залатать их.