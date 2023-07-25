Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога 25 июля, 17:47 Александр Пономарев (Фото:Facebook / Александр Пономарев)

Во вторник, 25 июля, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщают журналисты Ґрати из зала суда.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Меру пресечения нардепу избирали в течение двух дней. Суд проходил в закрытом режиме.

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24 июля действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.

По информации СБУ, во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией.

Пономарев перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных «филиалах» банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Когда нардеп уехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают России в войне против Украины



Александр Пономарев — народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Согласно данным движения Чесно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года он пропустил все заседания Рады во время войны, кроме голосования за военное положение. Затем он присоединился к «последовательнице» пророссийской ОПЗЖ группе Платформа за жизнь и мир.

В декабре 2021-го журналисты Схем выяснили, что Пономарев имеет российское гражданство и связан с компаниями по производству смазочных масел для танков ВСУ. В Бердянске нардепа называли «теневым хозяином» города и «местным феодалом».