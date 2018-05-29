Пономарев допустил причастность к убийству Бабченко бывших участников добробатов

Бывший российский парламентарий Илья Пономарев, который проживает в Украине, заявил, что к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть причастны бывшие участники украинских добровольческих батальонов.

"За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", - заявил Пономарев.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.