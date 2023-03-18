«Наказан не комбат, а батальон». Интервью NV с побратимом Купола, которому за правду об ВСУ тоже может «прилететь» 18 марта, 17:12 Эксклюзив NV Комбат 46-й бригады c позывным Купол дал интервью западным СМИ о ситуации в украинской армии, после этого его понизили в должности (Фото:Минобороны Украины)

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия с позывным Купол после его интервью WP переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.

В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение.

В материале WP говорится, что украинской армии не хватает боеприпасов, а также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев.

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На самом ли деле все довольно плохо в ВСУ и как восприняли увольнение Купола в его батальоне, рассказал в интервью Radio NV Владимир Шевченко, военнослужащий 46-й бригады.

— Есть два мнения по поводу того, что произошло с вашим комбатом. Первое: если мы не будем говорить правду о том, что происходит в украинской армии, то проблемы будут только расти. Другое мнение, на которое ссылается военное командование, что не было у Анатолия разрешения разговаривать с медиа. Как вы оцениваете ситуацию?