Помощники ветеранов: стало известно, в каких городах уже стартовало обучение 29 августа, 15:00 Обучение на помощника ветерана (Фото:mva.gov.ua)

Обучение будущих помощников ветеранов стартовало в Виннице и Львове.

Об этом сообщили в Минветеранов.

Обучение на помощника ветерана началось в Виннице и Львове

В Виннице первый учебный день будущих специалистов состоялся 27 августа, а во Львове — 28-го. В Виннице обучение проходит в национальном техническом университете, а во Львове — во Львовской политехнике.

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Заметим, что во Львове набрана большая группа — почти 50 человек, в Виннице же учится 20 человек.

Будутдлиться курсы три недели и состоять из шести модулей, завершится обучение комплексным экзаменом. В случае его успешной сдачи помощники начнут практическую работу в сервисных центрах помощников ветеранов.

Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран до 1 сентября.