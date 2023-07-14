Помощник ветерана: вторая волна приема заявлений стартует 15 июля 14 июля, 13:15 В Украине принимают заявления на конкурсный отбор на должность помощника ветерана (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

15 июля начинается вторая волна приема заявлений от кандидатов на конкурсный отбор на должности помощников ветеранов.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Три волны приема заявлений, начало обучения — 1 августа

«Процедура отбора кандидатов в корпус помощников ветерана разбита на три этапа. Первый уже завершается, второй стартует 15 июля, через неделю придет время третьего. Это сделано для того, чтобы всех отобранных на конкурсной основе лиц сразу отправляли на профессиональное трехнедельное обучение в центры ветеранского развития, которое начнется 1 августа. Далее будет продолжаться их трудоустройство в сервисных офисах громад, принявших участие в эксперименте, и закрепление ветеранов за своим помощником», — говорится в сообщении.

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В рамках пилотного проекта рассчитанная максимальная нагрузка на одного помощника составит до 100 ветеранов. В дальнейшем в общегосударственной модели ее уменьшат или увеличат.

К реализации проекта привлекут 400 помощников. Если удастся привлечь большее количество достойных кандидатов в соответствии с результатами рейтингования, они попадут в резервный пул, который сможет принять участие уже в общегосударственном масштабировании института помощника ветерана в 2024 году.

Также есть перспектива введения новой специальности «специалист по сопровождению ветерана» на свободном рынке труда. Тогда все желающие смогут учиться в вузах и приобщаться к такой деятельности.

Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.

Отобранных участников направят на обучение, повышение квалификации и трудоустройство в одной из территориальных громад в Винницкой, Днепропетровской, Львовской или Николаевской областях.