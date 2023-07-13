Помощник ветерана: кто и как может принять участие в обучении, куда подавать заявление 13 июля, 11:48 Проект для ветеранов и членов их семей (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Украине продолжается набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению института помощника ветерана.

О том, как принять участие в проекте, рассказали в Минреинтеграции.

Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

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Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.

Где будут обучать будущих помощников

Отобранных участников направят на обучение, повышение квалификации и трудоустройство в одной из территориальных громад в Винницкой, Днепропетровской, Львовской или Николаевской областях.

Будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе определенных высших учебных заведений. В партнерстве с Минобразования разработаны специальные учебные программы для подготовки специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.