Помощник ветерана. Кто и как будет помогать бывшим военным 21 июня, 08:20 В обязанности помощника будет входить сопровождение ветеранов в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни (Фото:REUTERS/Stringer)

В Украине ввели институт помощника ветерана.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Проект постановления Кабинета Министров Украины О реализации экспериментального проекта по внедрению института помощника ветерана в системе перехода от военной службы к гражданской жизни приняли на заседании Правительства 19 июня.

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С 1 июля проект стартует во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

В министерстве отметили, что проект будет функционировать по принципу «равный — равному», а в обязанности помощника будет входить индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранов и членов их семей в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни.

Будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе определенных высших учебных заведений. В партнерстве с Минобразования разработаны специальные учебные программы для подготовки специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.

Кто может стать помощником ветерана и его обязанности

«Речь идет о координационной поддержке или направлении, помощи нашим Защитникам и Защитницам в получении справок, помощи в том, где и как пройти программы повышения квалификации или, например, получить подтверждение сертификатом имеющихся навыков, куда трудоустроиться и многие другие услуги. То есть все вопросы, все потребности, которые будут возникать у ветеранов — должны находить сопровождение и поддержку со стороны такого помощника. Он будет отвечать за определенное количество ветеранов в громаде», — отметила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

По ее словам, кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Финансирование института помощника ветерана предусмотрено за средства государственного бюджета, местных бюджетов и за средства партнеров по развитию.