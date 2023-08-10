Помощник ветерана: стало известно, сколько желающих изъявили желание присоединиться к инициативе
В Украине принимают заявления на конкурсный отбор на должность помощника ветерана (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Продолжается процесс подачи заявок кандидатов к участию в пилотном проекте по созданию института помощника ветерана. Уже 340 человек изъявили желание присоединиться к этой инициативе.
Об этом сообщило Минреинтеграции.
Более половины кандидатов — женщины
В 32 громадах завершается второй этап отбора кандидатов. Они проходят собеседования при участии специально созданных комиссий в Винницкой, Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях.
54% кандидатов — женщины. Средний возраст претендентов — 43 года. Также 52% из них имеют высшее образование на уровне магистра.
Кроме того, в пилотных областях уже открыты четыре Центра ветеранского развития, которые будут предоставлять образовательные услуги ветеранам и членам их семей для успешной реинтеграции в гражданскую жизнь. В частности, здесь планируют готовить и помощников ветеранов.
Всего запланировано отобрать 400 граждан в 44 громадах, которые пройдут обучение в Центрах ветеранского развития.
Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление
Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.
Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.
Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.