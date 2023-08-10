Помощник ветерана: стало известно, сколько желающих изъявили желание присоединиться к инициативе 10 августа, 15:35 В Украине принимают заявления на конкурсный отбор на должность помощника ветерана (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Продолжается процесс подачи заявок кандидатов к участию в пилотном проекте по созданию института помощника ветерана. Уже 340 человек изъявили желание присоединиться к этой инициативе.

Об этом сообщило Минреинтеграции.

Более половины кандидатов — женщины

В 32 громадах завершается второй этап отбора кандидатов. Они проходят собеседования при участии специально созданных комиссий в Винницкой, Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях.

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54% кандидатов — женщины. Средний возраст претендентов — 43 года. Также 52% из них имеют высшее образование на уровне магистра.

Кроме того, в пилотных областях уже открыты четыре Центра ветеранского развития, которые будут предоставлять образовательные услуги ветеранам и членам их семей для успешной реинтеграции в гражданскую жизнь. В частности, здесь планируют готовить и помощников ветеранов.

Всего запланировано отобрать 400 граждан в 44 громадах, которые пройдут обучение в Центрах ветеранского развития.

Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.

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