Помощник ветерана: сколько заявлений уже получено и как принять участие в обучении
Проект для ветеранов и членов их семей (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Продолжается процесс конкурсного отбора кандидатов на участие в пилотном проекте по созданию в Украине института помощника ветерана.
Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов.
Получено 267 заявлений, отберут 400 участников проекта
Уже получено 267 таких заявлений. Всего для участия в пилотном проекте в четырех областях отберут 400 участников.
Специально созданные комиссии в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях уже проводят собеседования с кандидатами, а в августе начнется обучение отобранных участников.
Подать заявление можно по ссылке.
Вопросы можно задать по номерам телефонных линий информационной поддержки проектов:
Винницкая область: 063 230 27 58;
Днепропетровская область: 063 688 94 10;
Львовская область: 063 230 25 60;
Николаевская область: 097 441 61 04.
Написать можно на электронную почту информационной поддержки: asistantsupport@mva.gov.ua
Кто может присоединиться к проекту
Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.
Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.