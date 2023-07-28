Помощник ветерана: сколько заявлений уже получено и как принять участие в обучении 28 июля, 08:50 Проект для ветеранов и членов их семей (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Продолжается процесс конкурсного отбора кандидатов на участие в пилотном проекте по созданию в Украине института помощника ветерана.

Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов.

Получено 267 заявлений, отберут 400 участников проекта

Уже получено 267 таких заявлений. Всего для участия в пилотном проекте в четырех областях отберут 400 участников.

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Специально созданные комиссии в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях уже проводят собеседования с кандидатами, а в августе начнется обучение отобранных участников.

Подать заявление можно по ссылке.

Вопросы можно задать по номерам телефонных линий информационной поддержки проектов:

Винницкая область: 063 230 27 58;

Днепропетровская область: 063 688 94 10;

Львовская область: 063 230 25 60;

Николаевская область: 097 441 61 04.

Написать можно на электронную почту информационной поддержки: asistantsupport@mva.gov.ua

Кто может присоединиться к проекту

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.