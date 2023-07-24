Помощник ветерана: к проекту хотят присоединиться еще пять областей 24 июля, 12:19 Пять областей хотят присоединиться к проекту Помощник ветерана (Фото:Фото: Ровенская ОГА)

Еще пять областей изъявили желание присоединиться к экспериментальному проекту по внедрению института помощника ветерана.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Какие области хотят присоединиться к проекту

В четырех областях — Винницкой, Львовской, Николаевской и Днепропетровской — уже подано более 200 заявлений желающих присоединиться к этой инициативе. В указанных областях созданы комиссии, которые будут проводить собеседования с кандидатами в помощники ветеранов. Уже в августе избранных участников направят на обучение и впоследствии трудоустройство.

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Еще пять областей — Закарпатская, Сумская, Киевская, Полтавская и Харьковская — изъявили желание присоединиться к экспериментальному проекту по внедрению института помощника ветерана.

Кто может присоединиться к проекту и куда подавать заявление

Проект создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством.

Кандидатами в помощники ветерана должны быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших воинов.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.

Будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе определенных высших учебных заведений. В партнерстве с Минобразования разработаны специальные учебные программы для подготовки специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.