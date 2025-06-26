НАБУ подозревает помощника действующего нардепа в хищении средств на закупке авиашин для Сил логистики ВСУ

НАБУ сообщило о подозрении помощнику действующего народного депутата и владельцу частного общества в хищении средств Минобороны (Фото: https://t.me/nab_ukraine)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с СБУ сообщили о подозрении помощнику действующего народного депутата и владельцу частного общества в завладении средствами Минобороны на сумму более 27 млн грн.

Об этом сообщает НАБУ в четверг, 26 июня.

По данным следствия, руководители двух структурных подразделений Центрального управления обеспечения авиации и противовоздушной обороны Вооружения Командования Сил логистики ВСУ способствовали тому, чтобы в тендерах на закупку авиационных составляющих победило конкретное общество.

Для этого на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, чтобы создать видимость конкуренции. В то же время более выгодные предложения другого участника искажались или полностью игнорировались.

В НАБУ отметили, что продвижению «нужного» общества способствовал помощник действующего нардепа, который затем и осуществлял оплату Минобороны по заключенным контрактам.

Как сообщили в антикоррупционном органе, владелец общества закупал шины для военной авиации напрямую у производителей. Для этого он использовал подконтрольную ему и зарегистрированную в ЕС компанию. Далее он продавал шины по завышенным в два-три раза ценам.

Таким образом Силы логистики ВСУ переплатили 27,3 млн грн, сообщили в НАБУ.

Владельцу частного общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Помощник нардепа получил подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В НАБУ сообщили, что еще двум фигурантам — действующему и бывшему служащему Сил логистики ВСУ — сообщили о подозрении в ноябре 2024 года. Досудебное расследование продолжается.