Для обогрева домов. Правительство будет бесплатно выдавать дрова жителям прифронтовых областей

30 октября, 18:09
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Жители прифронтовых областей смогут получить дрова бесплатно (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Жители прифронтовых областей смогут получить дрова бесплатно (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Жители восьми областей Украины смогут получить дрова от государства бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в органы местной власти.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

«Согласно решению правительства, жители 8 прифронтовых областей — Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской — получат ее с доставкой на дом», — говорится в публикации.

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Для получения дров нужно подать заявление в органы местной власти. Право их получить имеют все, но власти будут выдавать дрова учитывая приоритетность. Первыми будут получать:

    • пенсионеры;
    • тяжелобольные
    • лица с инвалидностью I и II группы
    • многодетные семьи;
    • самостоятельные опекуны детей ( только при наличии справки);
    • беременные женщины, матери, имеющие ребенка в возрасте до 2-х лет;
    • лица, которые на время отопительного периода не пользовались субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку сжиженного газа, твердого и жидкого бытового полива.

Очередность будут определяться в местных военных администрациях.

https://www.youtube.com/embed/5ofX7oBnVIE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Отопление Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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