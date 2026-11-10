Киевстар и благотворительный фонд «Повернись живим» запускают RoboЗБІР в рамках экосистемы проектов поддержки армии «Нам тут жити». Цель инициативы — собрать 35 млн грн на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК) для четырех подразделений Сил обороны Украины.

Инициатива реализуется при поддержке генерального медиапартнера 1+1 Media и партнера Киевстар ТВ.

«Поддержка украинской армии остается одним из наших ключевых приоритетов. Мы продолжаем объединять усилия с надежными партнерами и привлекать к оказанию помощи абонентов Киевстар. RoboЗБІР — это еще один шаг к тому, чтобы современные технологии помогали сохранять самое ценное — жизнь украинских защитников», — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

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Сегодня эвакуация раненых, доставка снаряжения и провианта на передовые позиции сопряжены с ежедневным риском для военных. НРК позволяют выполнять эвакуационные, логистические и разминировочные задачи без непосредственного участия людей, сокращая время их пребывания в опасных зонах.

«На сегодняшний день наземные роботизированные комплексы стали неотъемлемой частью современной войны и помогают военным выполнять десятки тысяч миссий ежемесячно. На отдельных участках фронта эвакуация раненых и логистика невозможны без НРК. RoboЗбір усилит проект Фонда RoboBro, цель которого — спасти не менее 1000 жизней военных с помощью наземных роботизированных комплексов», — отмечают в «Повернись живим».

Собранные средства будут направлены на закупку комплексов «Мауль», «Термит 2.0», «Пони» и «Унгецифер» для четырёх подразделений: 1-го отдельного медицинского батальона, 47-й и 60-й отдельных механизированных бригад, а также 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады.

Присоединиться к проекту и поддержать украинских военных может каждый желающий, сделав пожертвование на странице RoboЗБІР или через официальную «банку» проекта.

Абоненты Киевстар, пользующиеся услугами по подписке, могут присоединиться к сбору средств, активировав Суперсилу «Допомога ЗСУ+». Для этого нужно отправить любое SMS или позвонить на бесплатный номер 88032. Ежемесячно до 50 грн от каждой оплаты тарифа будет направлено в RoboЗБІР. Суперсила доступна в соответствии с условиями тарифа.

Роботы меняют ход истории, а мы — должны обеспечить ими армию!

Справка о ЧАО «Киевстар»

ЧАО «Киевстар» — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 сентября 2026 года обслуживал около 21,7 млн абонентов мобильной связи и более 1,3 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т. д. ЧАО «Киевстар» полностью принадлежит Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

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Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года направила более 5,8 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО «Киевстар» работает в Украине уже 28 лет и признана крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.ua, www.kyivstar.ua.

Предупреждение

Данный пресс-релиз содержит «заявления в отношении будущего», как это определено в Разделе 27А Закона США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями) и Разделе 21Е Закона США о биржевой деятельности 1934 года (с изменениями). Такие заявления в отношении будущего включают, но не ограничиваются, утверждениями, касающимися, среди прочего, проекта «Roboзбір». Существует множество рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отклонению фактических результатов и показателей от указанных в таких заявлениях, включая риски, связанные с социальной инициативой «Roboзбір», а также другие риски, рассмотренные в разделе «Факторы риска», содержащемся в окончательном документе, поданном группой Kyivstar в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 16 марта 2026 года (с изменениями и дополнениями, вносимыми время от времени), а также в любых последующих документах, поданных группой Kyivstar в SEC. Заявления о будущем, приведенные в данном пресс-релизе, актуальны только на дату его публикации. Группа Kyivstar не принимает на себя никаких обязательств по их обновлению или пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.