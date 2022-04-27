Все деньги пойдут на нужды ВСУ. Украинский фонд подготовил сувениры из обломков Су-34, уничтоженного под Киевом

27 апреля, 17:55
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Су-34 (Фото:Минобороны России)

Су-34 (Фото:Минобороны России)

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Украинский фонд Drones for Ukraine предоставляет сувениры по обломкам сбитого российского истребителя Су-34 в обмен на перевод для закупки дронов для ВСУ на любую сумму от тысячи долларов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Высовень на своей странице в Facebook.

Отмечено, что средства пойдут на закупку дронов для воинов Вооруженных Сил Украины.

«Я долго думал, как собрать больше денег на дроны для ВСУ. Очевидно, что нужно собирать не в Украине, также очевидно, что желающие уже задонатили, нужно включать более широкую аудиторию. Значит, нужно давать что-нибудь за донат. Марки от Укрпочты это супер, но нужно что-то еще круче», – написал Юрий Высовень.

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Акция рассчитана на благотворителей из-за границы, а для украинцев Высовень обещает сделать отдельную партию с более доступными условиями.

«Из Украины не донатьте. Я вам потом обязательно сделаю еще, но после победы и не за 1000$, всем хватит, ВСУ поставляет сбитые самолеты для переработки крупным оптом. Ресайклинг важен даже во время войны», – добавил волонтер.

https://www.facebook.com/yura.vysoven/posts/10221875907314484&show_text=true&width=500
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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