Все деньги пойдут на нужды ВСУ. Украинский фонд подготовил сувениры из обломков Су-34, уничтоженного под Киевом 27 апреля, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Су-34 (Фото:Минобороны России)

Украинский фонд Drones for Ukraine предоставляет сувениры по обломкам сбитого российского истребителя Су-34 в обмен на перевод для закупки дронов для ВСУ на любую сумму от тысячи долларов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Высовень на своей странице в Facebook.



Отмечено, что средства пойдут на закупку дронов для воинов Вооруженных Сил Украины.

«Я долго думал, как собрать больше денег на дроны для ВСУ. Очевидно, что нужно собирать не в Украине, также очевидно, что желающие уже задонатили, нужно включать более широкую аудиторию. Значит, нужно давать что-нибудь за донат. Марки от Укрпочты это супер, но нужно что-то еще круче», – написал Юрий Высовень.

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Акция рассчитана на благотворителей из-за границы, а для украинцев Высовень обещает сделать отдельную партию с более доступными условиями.

«Из Украины не донатьте. Я вам потом обязательно сделаю еще, но после победы и не за 1000$, всем хватит, ВСУ поставляет сбитые самолеты для переработки крупным оптом. Ресайклинг важен даже во время войны», – добавил волонтер.

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