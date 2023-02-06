Мой вклад в Победу Украины или как я могу помочь ВСУ, выбирая украинские бренды Flint, Chipster’s, Сан Санич и Big Bob 6 февраля, 18:31 Новости компаний Star Brands

Давайте верить в силу маленьких шагов, а также в то, что вместе мы можем творить чудеса! Кое-кого останавливают сомнения, что их помощь слишком мала или не будет иметь влияния в масштабе страны. Будет иметь! Вспомните историю о молниеносном народном сборе на беспилотник — половина суммы была взносами до 100 грн. Оказалось, что вместе мы сила.

Так что активно покупайте украинские снеки Flint, Chipster’s, Сан Санич или Big Bob, регистрируйте фишку, содержащуюся внутри пачек, и переводите выигранные 5 грн на рации для ВСУ.

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Согласитесь, каждый любит побаловать себя и близких чем-то вкусненьким и хрустящим. Сухарики, арахис, чипсы, семечки — то, что удобно взять на работу, в институт, домой, на прогулку и с удовольствием перекусить, утолив голод. И так здорово, что можно помочь нашим Героям, даже просто покупая снеки!

Выбирая родное, украинское, вы поддерживаете экономику страны. Но главное, что именно сейчас у этих снековых брендов продолжается социальная инициатива, направленная на помощь нашим Защитникам и Защитницам.

Приобщиться к ней легко и вкусно. Алгоритм прост:

Покупайте Flint, Chipster's, Сан Санич и Big Bob со значком «Героям на связь». Ищите в пачке фишку и регистрируйте код с фишки на сайте или вботе Телеграма или Вайбера. Все — вы получаете 5 грн и выбираете, куда их потратить — приобщиться к масштабному сбору на рации для наших Героев или перевести эти деньги на свой мобильный счет, чтобы выразить теплые слова поддержки родным.

Банк инициативы составляет 20 000 375 грн. Пока удалось собрать более 2 млн грн и закупить первую партию раций! Больше кодов зарегистрируете — больше раций будет отправлено Героям! Следить за сбором удобно здесь.

Фото: Star Brands

Итак, не умаляем значимость собственных поступков, творим добро вместе, потому что каждая наша маленькая помощь является важным вкладом в Победу!

