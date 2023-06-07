DSV предоставит транспортное оборудование для ВСУ 7 июня, 12:25 Новости компаний DSV

Транспортно-логистическая компания DSV предоставит транспортное оборудование на сумму 3,5 миллиона датских крон Вооруженным силам Украины. Первая партия уже прибыла в Украину 31 мая.

Более года, после российского вторжения в Украину, война создала потребность в различных материалах и оборудовании для помощи стране и ее Вооруженным силам. В знак постоянной поддержки Украины международная транспортно-логистическая компания DSV передала 15-й и 21-й бригадам транспортное оборудование стоимостью около 3,5 млн датских крон. Среди переданного оборудования — автобусы, грузовики и прицепы, а также дополнительное транспортное оборудование. DSV планирует завершить поставку всего оборудования до середины июня. Транспортные активы станут ценным дополнением к Вооруженным силам Украины и будут поддерживать мобилизацию войск и перемещение поставок.

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Украина может рассчитывать на помощь для решения неотложных потребностей

Йенс Бьорн Андерсен, Генеральный директор группы компаний DSV, рад поддержать усилия по оказанию помощи и присоединиться к поддержке пострадавшей от войны страны:

«Я глубоко тронут стойкостью народа Украины, который переживает это сложное время. С момента вторжения, я горжусь тем, как DSV объединяется через нашу глобальную сеть. Наши местные представительства разработали несколько инициатив по поддержке Украины, путем предоставления товаров и услуг, и я рад, что мы можем продолжать демонстрировать нашу поддержку стране», — отметил он.

Вклад DSV стал результатом диалога между Йенсом Бьорном Андерсеном и Михаилом Выдойником, Послом Украины в Королевстве Дания, который предоставил перечень необходимого оборудования для удовлетворения потребностей бригад украинской армии.

«В нынешней ситуации потребности нашей армии чрезвычайно велики, и мы рассчитываем на активную помощь наших партнеров. Убежден, что помощь DSV 15-й и 21-й бригадам Вооруженных сил Украины значительно усилит логистику на фронте. Кроме, этого, я хотел бы призвать другие компании в Дании последовать примеру DSV и сделать пожертвования для обеспечения наших Вооруженных сил тем, что им необходимо для достижения успеха. Посольство Украины в Королевстве Дания готово поделиться списком насущных потребностей для наших бригад», — говорит посол Михаил Выдойник.

Чрезвычайный задор

После российского вторжения в Украину, в начале 2022 года, DSV в Украине еще весной возобновила свою деятельность и с тех пор полноценно работает в стране, где транспорт и логистика имеют решающее значение для обеспечения доступа к товарам первой необходимости.

Йенс Бьорн Андерсен подчеркивает важность работы местных сотрудников DSV в Украине:

«Я очень впечатлен нашими украинскими коллегами, которые продолжают демонстрировать необыкновенный пыл и непоколебимую преданность делу, обеспечивать бесперебойную работу цепей поставок как для своей страны, так и за ее пределами. Вклад DSV на нужды Вооруженных сил Украины — это один из способов использования наших возможностей для поддержки наших коллег и всех украинцев», — отмечает он.

Фото: Посол Украины в Королевстве Дания Михаил Выдойник с Йенсом Бьорном Андерсеном, Генеральным директором группы DSV.