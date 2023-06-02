Победа — настоящее, дети — будущее, и они неразрывно связаны между собой — Favbet Foundation 2 июня, 12:17 Позиция Фонд «Фавбет

За время войны Украина получила самые престижные премии мира — Нобелевскую и Пулитцеровскую, а также менее известную, но очень почетную премию стран Восточного партнерства за развитие гражданского общества в 2022 году.

Война не только сплотила население, бизнес и власть в противостоянии российской агрессии, но и ускорила «вызревание» гражданского общества — массовое осознание того факта, что мы хотим жить в стране с правильными демократическими ценностями. Безо всяких компромиссов.

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Именно с такой целью — развивать общество через образовательные и спортивные программы и воспитывать молодежь, которая вырастет и построит страну мечты, был создан благотворительный фонд Favbet Foundation. Это произошло в «пандемическом» 2020 году.

Всего до 24 февраля 2022 года фонд успел профинансировать почти сотню гуманитарных инициатив. Одним из знаковых проектов была передача более 2000 телевизоров в детские дома семейного типа

Один из первых проектов, реализованных при поддержке Офиса Президента и Минцифры, — передача более 4000 компьютеров для цифровизации местных библиотек и создания на их базе центров образования, — был признан лучшей практикой взаимодействия бизнеса с государством на Антикризисном PR-марафоне 2021.

Проект Минцифры и FAVBET «Цифровизация библиотек» / Фото: Favbet Foundation

В самом Favbet Foundation наиболее впечатляющим опытом довоенного периода называют знакомство в августе 2021-го с участниками украинской сборной на Играх непобедимых (Invictus Games) — бойцами, которые получили тяжелые травмы на Донбассе, но начали жизнь заново благодаря спорту.

При их участии была создана экспозиция «Код несокрушимости: реальные истории современных героев» на Photo Kyiv 2021 и начато сотрудничество с фондом «Вернись живым»: ежемесячно 100 тыс. грн направлялись на реабилитацию раненых бойцов, участвовавших в АТО.

«Код несокрушимости: реальные истории современных героев» на Photo Kyiv 2021 / Фото: Favbet Foundation

Именно пример людей, которые в критической ситуации вышли за пределы собственных возможностей, вдохновил руководство фонда в первые дни после вторжения принять неординарное решение — не только финансово поддерживать ВСУ, перечисляя миллионы гривен на спецсчет НБУ, в фонды United24 и «Вернись живым», но и создать собственные хабы помощи: один для населения, второй для фронта.

Гражданский хаб занялся поставками гуманитарной помощи в Киев, медикаментов в Харьков, санитарных автомобилей в Николаев; восстановлением разрушенной инфраструктуры и розыском пропавших лиц через специально созданный онлайн-ресурс; вывозом мирного населения из-под обстрелов и оккупации. С его помощью сотни семей Очакова, Херсона и других городов выехали в безопасные места. Другие получили необходимые вещи, продукты и воду. А когда страна несколько месяцев подряд страдала от блэкаута, — генераторы и топливо к ним.

Отдельный большой проект, начатый весной 2022-го, — Центр адаптации украинцев в Загребе, деятельность которого направлена на всестороннее обустройство украинских беженцев в Хорватии. В 2023 году он получил награду рейтинга «Ответственная страна» изданий MMR и Delo в номинации «Собственные проекты благотворительных фондов».

Гораздо сложнее, чем гуманитарная работа, оказалось создание милитари-хаба. Для команды обычного благотворительного фонда, которая еще недавно не имела никакого представления о специфике военного обеспечения, это стало серьезным вызовом.

Фото: Favbet Foundation

Если попытаться лаконично описать задачу, которую Favbet Foundation поставил перед собой и своими партнерами и смог реализовать, то это — помощь защитникам Украины побеждать в боях и оставаться при этом живыми.

Уже более года военным и разведчикам направляется большой ассортимент снаряжения, оружия, топлива и высокотехнологичного оборудования (системы связи, тепловизоры, прицелы ночного видения и многое другое).

Скорые — помощь ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Как-то сам собой сформировался приоритет: комплектование воинских подразделений в самых горячих точках необходимым автотранспортом за рекордно короткий (что очень важно) срок времени.

На сегодня в целом при поддержке фонда фронт получил 120 всех видов транспорта — внедорожников, бусов и грузовиков, и эта цифра постоянно растет.

Фото: Favbet Foundation

А с сентября 2022-го увидеть, как автотранспорт готовится для передовой, можно было в «прямом эфире» в рамках онлайн-проекта «Прокачка авто для ВСУ».



Онлайн-проект «Прокачка авто для ВСУ» / Фото: Favbet Foundation

Также крайне необходимыми для победы являются дроны — незаменимые в обнаружении вражеских позиций и корректировке артиллерийского огня.

Дроны для ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Всего при поддержке фонда ВСУ получили более 65 беспилотников различных видов и целевого назначения: от обычных DJI Mavic до ударных комплексов «Лазар » (в апреле этого года). На очереди создание армии морских дронов, на которые президент Favbet Foundation Андрей Матюха лично внес 200 тыс. грн.

Андрей Матюха, президент Favbet Foundation / Фото: Favbet Foundation

То, что война заставила спортивно-образовательный благотворительный институт стать достаточно эффективным элементом тылового обеспечения ВСУ, не изменило главной цели, ради которой создавался Favbet Foundation. Своей миссией по-прежнему здесь считают развитие детей, спорта, образования, медицины, а в итоге — модернизацию гражданского общества.

Первые шаги к возвращению на «мирные рельсы» сделаны уже в 2023 году: параллельно с помощью ВСУ, ТРО и ГУР начато несколько гуманитарных программ. Одно направление под общим названием «Клуб супергероев» посвящено заботе о детях и подростках, в первую очередь из семей переселенцев и военнослужащих.

Сейчас в его рамках реализуются три проекта. Первый, интеллектуальный, «IT Kids» в соавторстве с «Code Club Украина» — это образовательный курс по изучению популярного языка программирования Python. Фонд уже профинансировал обучение более 352 учеников 12−15 лет в 16 онлайн- и 14 офлайн-группах.

Второй, прикладной — «Сила в знаниях»: большие боксы современных канцелярских принадлежностей, которые получили более 1000 школьников и скоро получат еще почти 4500.

Клуб супергероев / Фото: Favbet Foundation

И, наконец, «Сильнее вместе» — бесплатные (то есть оплаченные фондом) спортивные секции по футболу и баскетболу в столичном Центре физического здоровья «Спорт для всех». А также — секции бокса и борьбы в бойцовском клубе SpartaBox. Со временем спортивную составляющую планируется расширять.

Занятия в SportBox / Фото: Favbet Foundation

Вторым направлением невоенной деятельности Favbet Foundation стала медицинская сфера. А именно — поддержка детской больницы НДСБ «Охматдет» и Института нейрохирургии имени А. П. Ромоданова. В начале 2023 года Favbet Foundation оплатил 4 млн грн за приобретение уникального медицинского аппарата, который пригодится и тяжелобольным, и раненым.

Речь идет, как сказано в сообщении для СМИ, об ультразвуковой системе BK5000 с аккумулятором, комплектом датчиков и программным обеспечением. Это специальное оборудование является незаменимым для хирургических операций, связанных с онкологическими заболеваниями, сосудистыми аномалиями, а также повреждениями головного и спинного мозга.

Понятно, что после окончания боевых действий потребность в высококачественном диагностическом и реабилитационном оборудовании не уменьшится, а только будет расти. Сейчас часть хлопот по лечению украинцев взяли на себя европейские страны и США, впрочем, рано или поздно все это ляжет на наши плечи.

Героическое сопротивление агрессии и успехи на поле боя открыли перед Украиной новые возможности. Мы уже получили мегапопулярность в мире, возмужавшее и сплоченное общество, но вместе с тем — глубокие раны, которые будут заживать годами.

Понимая это, Favbet Foundation планирует работать вместе с ВСУ до победы, а, отпраздновав ее, вернуться в привычный гуманитарный сегмент. Как говорит президент фонда Андрей Матюха, «Победа — это настоящее, дети — будущее, и они неразрывно связаны между собой как для Украины, так и для нас».