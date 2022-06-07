«Отказались от громкого празднования». Во Львовской области молодожены перечислили ВСУ 100 тысяч гривен, которые им подарили на свадьбу 7 июня, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Молодожены перечислили ВСУ 100 тысяч гривен (Фото:andriish22/pixabay.com)

В понедельник, 6 июня, в одно из отделений банка в Самборе, Львовской области молодые супруги, которые только женились, перечислили на нужды ВСУ 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

В ведомстве заявили, что молодожены отказались от громких торжеств, отпраздновали свадьбу в узком семейном кругу, собрали средства, которые получили в подарок и решили помочь нашим воинам.

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Напомним, что в мае 9-летняя Кира Губина из Чернигова отрезала косы, которые никогда не остригала, а вырученные 3,5 тысячи гривен отдала на нужды ВСУ.

Такая идея девочке пришла, когда она вместе со своими родными пряталась в укрытии от вражеских обстрелов.

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