«Отказались от громкого празднования». Во Львовской области молодожены перечислили ВСУ 100 тысяч гривен, которые им подарили на свадьбу

7 июня, 14:29
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Молодожены перечислили ВСУ 100 тысяч гривен (Фото:andriish22/pixabay.com)

Молодожены перечислили ВСУ 100 тысяч гривен (Фото:andriish22/pixabay.com)

В понедельник, 6 июня, в одно из отделений банка в Самборе, Львовской области молодые супруги, которые только женились, перечислили на нужды ВСУ 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

В ведомстве заявили, что молодожены отказались от громких торжеств, отпраздновали свадьбу в узком семейном кругу, собрали средства, которые получили в подарок и решили помочь нашим воинам.

Видео дня
https://www.facebook.com/LvivskaODA/posts/381347850691445

Напомним, что в мае 9-летняя Кира Губина из Чернигова отрезала косы, которые никогда не остригала, а вырученные 3,5 тысячи гривен отдала на нужды ВСУ.

Такая идея девочке пришла, когда она вместе со своими родными пряталась в укрытии от вражеских обстрелов.

По состоянию на апрель, опрос группы Рейтинг свидетельствовал, что 95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России.

https://www.youtube.com/watch?v=gFF7oHB_wjM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Львовская область Война России против Украины

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