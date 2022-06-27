Наша сила — в единстве: как SMS помогают Украине двигаться навстречу победе 27 июня, 14:58 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Киевстар

Когда мощные и смелые военные защищают страну, в тылу их поддерживают невероятные, сплоченные украинцы. Каждый на своих фронтах, чтобы помогать любым возможным способом. Объединяясь, мы доказываем — победа за Украиной!

С начала полномасштабных военных действий весь украинский народ проявил невероятную сплоченность и взаимоподдержку. Это касается не только единодушной помощи Вооруженным силам Украины, но и социального обеспечения незащищенных слоев населения нашей страны: больных, стариков и пострадавших от войны.

Даже 10 гривен важны!

Многочисленные украинские и международные благотворительные фонды занимаются тем, чтобы оперативно обеспечить всем необходимым ВСУ и украинцев, нуждающихся в неотложной помощи. Вот почему очень важно системно помогать людям через проверенные и авторитетные благотворительные организации. И не важно, какую именно вы готовы перечислить сумму: даже 10−20 гривен помощи от каждого из нас — это уже действенная поддержка, которая улучшит жизнь многих украинцев. Да, миллионы гривен поддержки для нуждающихся состоят именно из таких, небольших на первый взгляд, донатов.

Есть много способов помощи: от волонтерства до благотворительного финансирования. Впрочем, у тех, кто занимается и поддерживает хорошие инициативы, часто возникает вопрос верификации того или иного благотворительного фонда.

Действенная помощь

Украинский оператор Киевстар предлагает поддерживать страну с помощью специальных коротких благотворительных номеров. Компания сотрудничает исключительно с проверенными фондами, которые имеют достойную репутацию и регулярно отчитываются о том, на что были потрачены собранные благотворительные средства.

Сам же Киевстар за период войны перечислил более 33 млн гривен благотворительных средств на гуманитарные нужды военных, больниц, престарелых и пострадавших от жестокой войны. Более того, абоненты мобильного оператора тоже активно вовлечены в участие в столь необходимой всей нашей стране деятельности.

Начиная с марта этого года неравнодушные клиенты компании пожертвовали с мобильных счетов более 3,5 миллионов гривен через благотворительные СМС и сервис СМАРТ-ДЕНЬГИ. Вот так несколько гривен и превращаются в важнейшие миллионы помощи.

Как это работает?

Благотворительный номер 88009 — для поддержки ВСУ

Фото: depositphotos

Украинская армия мужественно защищает нашу родную землю от захватчика и в этой борьбе важна поддержка всех украинцев. Каждый абонент подписки Киевстар и Vodafone может поддержать наших военных через СМС с мобильного.

Алгоритм действий чрезвычайно прост: отправляйте сообщения с любым текстом на номер 88009 и с мобильного баланса будет перечислено 10 грн в Благотворительный фонд «Повернись живим» на нужды армии. Все собранные средства пойдут на обеспечение необходимым украинских военных, защищающих нашу страну.

Благотворительный номер 88000 — поддержка для больниц

Фото: depositphotos

Медики на собственном фронте так же героически, как и наши военные, спасают украинцев. С начала полномасштабной войны нагрузка на больницы увеличена минимум вдвое, поэтому украинские медицинские учреждения нуждаются в нашей поддержке.

Помочь нашим отважным врачам можно в несколько кликов с мобильного!

Отправляйте SMS-сообщения с любым текстом на номер 88000, и с мобильного баланса будет перечислено 20 грн в БФ «Твоя опора». Собранные таким образом средства будут направлены на закупку необходимых медикаментов и изделий медицинского назначения для медицинских учреждений, спасающих мирное население и военных. Такая услуга доступна всем абонентам подписки Киевстар, Vodafone и lifecell.

Благотворительный номер 88080 — помощь пожилым людям

С начала нового этапа российской военной агрессии против Украины состояние многих пансионатов для пожилых людей находится на грани гуманитарной катастрофы. Да, тысячи пожилых людей нуждаются в нашей неотложной помощи.

Присылайте SMS-сообщения с любым текстом на номер 88080 и с мобильного счета будет отправлено 10 грн в Благотворительный фонд «Let’s help». Поддержать одиноких бабушек и дедушек могут все абоненты подписки Киевстар и Vodafone.

Благотворительный номер 88012 — поддержка для пострадавших от войны

Фото: depositphotos

Из-за текущих военных действий тысячи украинцев потеряли собственные дома и имущество, а также доступ к необходимым медицинским средствам. Эти люди оказались на грани гуманитарной катастрофы и нуждаются в неотложной помощи, и каждый абонент подписки Киевстар, ТриМоб и Lifecell может ее оказать.

Отправляйте СМС-сообщение на короткий номер 88012 и с мобильного баланса будет перечислено 25 гривен в МБФ «Каритас Украины».

Каждый может помочь, потому что это просто. А вместе мы двигаемся с каждой SMS #НазустрічПеремозі.

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