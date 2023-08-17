Каждый фронт важен: национальный IT-холдинг Linkos Group о принципах работы во время войны 17 августа, 10:00 Новости компаний Linkos Group

Путь, который сейчас проходят миллионы украинцев и украинский бизнес в частности — полон испытаний. Но любые испытания легче проходить, помогая и поддерживая друг друга. Именно поэтому с первого дня войны основные усилия IT-холдинга Linkos Group направлены не только на поддержку собственных проектов, но и на помощь нашему государству и Вооруженным Силам Украины. О работе во время войны, актуальных изменениях в основных направлениях деятельности украинского бизнеса и помощи фронту рассказали Олеся Линник и Святослав Крижевич — управляющие партнеры холдинга Linkos Group.

Олеся, какими были ваши действия в первые дни войны как владелицы крупного холдинга?

Олеся: Сначала был шок, наверное, как и у каждого украинца, но паника никому не помогает. Как владелица крупной компании, в которой работают более 500 сотрудников, я прекрасно осознавала уровень ответственности за каждого. Поэтому важно было сохранять спокойствие и принимать правильные, действенные решения, чтобы помочь тем, кто в ней нуждался. А основная цель этой поддержки — победить в войне.

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Фото: Linkos Group

Сделать это могут наши ВСУ, а мы должны им помочь, что и делаем особенно активно уже полтора года.

Еще в первые дни на специальный счет НБУ мы перечислили 28 млн гривен на помощь Вооруженным Силам Украины, и это было правильное решение. Донаты на поддержку ТрО и ВСУ составили более 15 млн гривен. С первого мгновения войны мы верили и верим сейчас в победу Украины, но она возможна только если приближать ее совместными усилиями каждого украинца.

Фото: Linkos Group

Что помогло обеспечить работу компании в начале войны и на чем сосредоточились в первую очередь?

Святослав: Работать мы фактически и не прекращали. Опыт удаленной работы во времена пандемии помог максимально оперативно оправиться и работать из каждого уголка страны, где находились наши сотрудники. Поэтому, позаботившись о безопасности сотрудников, мы сосредоточились на обеспечении военных необходимым оборудованием: рациями, биноклями с ночным видением, тепловизорами, лекарствами, едой. После того, как напряжение и жар первых дней войны начали уменьшаться, мы стали помогать более конкретно, учитывая потребности подразделений, сосредоточились на дронах, пулеметных станках, генераторах и всем необходимом для выполнения военных задач и защиты жизни.

Повлияла ли на бизнес и его развитие ваша активная работа, направленная на помощь?

Святослав: Linkos Group всегда строит планы и сосредотачивается на достижении максимальных результатов, и сегодня одним из направлений нашей работы является помощь. Поэтому ежедневно работаем, помогаем, потом снова работаем и помогаем. Мы понимаем, насколько мощные наши бойцы, но также знаем, что помощь, которая поступает из тыла — сверхважна. Еще в 2016 году мы помогли запустить и до сих пор поддерживаем производство, специализирующееся на изготовлении современных пулеметных станков, чтобы обеспечивать наших бойцов, которые вели борьбу на востоке страны, точностью и огневым преимуществом. После начала полномасштабного вторжения производство увеличило свои объемы в 8 раз и каждый месяц производит до 40−50 станков. Отдельное важное направление помощи Linkos Group — автомобили для ВСУ. В мирной жизни автомобиль — это средство передвижения. На фронте — это необходимость и возможность спасти не одну жизнь. Учитывая потребности конкретных подразделений, нам уже удалось приобрести и передать 40 машин.

Как разработчик программного обеспечения, наша компания продолжает развивать собственные ИТ-продукты, бесплатно внедряет их в подразделениях ВСУ, предоставляет лицензии для благотворительных и волонтерских организаций, при этом своевременно платит налоги для наполнения госбюджета, привлекает к сотрудничеству новых клиентов и новых специалистов.

Фото: Linkos Group

Насколько сложно сохранять баланс между управлением компанией и развитием бизнеса и координированием такого количества помощи?

Олеся: Это взаимосвязанные вещи — стабильность работы компании обеспечивает наши стабильные возможности поддерживать военных. А именно, наши военные обеспечивают возможность украинскому бизнесу продолжать работать.

В то же время, чтобы мы ни делали, сколько бы ни помогали, мне каждый раз кажется, что этого мало, ведь война до сих пор продолжается.

Я точно знаю, что каждый фронт важен, каждый украинец делает на своем месте свой максимум и это то, что принесет нам победу.

Инфографика: Linkos Group

Украинские бизнесы — это мощный экономический фронт, ведь они продолжают работать, платят налоги, чем поддерживают экономику страны, а также постоянно помогают ВСУ. Так, к примеру, общий объем помощи, который Linkos Group за последние полтора года предоставила украинским защитникам и гражданскому населению на освобожденных территориях, составляет более 60 млн гривен!

А пока враг не останавливается, поэтому каждый украинец должен сосредоточить максимум усилий, возможностей и ресурсов бизнеса для поддержки ВСУ. Помните, что даже небольшая помощь сегодня имеет значение и способна приблизить нашу победу. Поэтому боремся, помогаем и приближаем победу все вместе!