12 миллионов гривень группа компаний HD-group направила на поддержку ВСУ и пострадавших от российской агрессии 21 сентября, 09:00 Новости компаний HD-group

С момента полномасштабного вторжения HD-group активно отзывается на запросы в поддержку ВСУ и помощь населению, наиболее пострадавшему от российской агрессии.

Так, с 24 февраля 2022 года HD-group направила на эти цели 12 миллионов гривень.

Гуманитарная и финансовая помощь ВСУ в размере 8 миллионов гривень была направлена на закупку авто для военных, бронежилетов, квадрокоптеров, медицинских аптечек.

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Также осуществлена помощь гражданскому населению в размере 4 миллиона гривень. Организована поставка воды пострадавшим от трагедии на Каховской ГЭС, были обеспечены продукцией собственного производства и финансовой помощью различные социальные группы (пенсионеры, одаренная молодежь, люди с инвалидностью) и социальные учреждения (больницы, детские дома).

«Это наш вклад в Победу и ответственность нашего бизнеса перед своим государством. Мы стараемся максимально откликаться на запросы наших военных и поддерживать те категории населения, которые из-за войны оказались сегодня в трудных условиях. Это наши приоритетные направления сегодня. Но вместе с этим, мы продолжаем реализовывать проекты, которые действуют у нас уже много лет, это поддержка социально незащищенных категорий граждан, которым мы на постоянной основе предоставляем продукцию собственного производства», — комментирует СЕО и совладелец HD-group Борис Шестопалов.

Напомним, HD-group — национальная группа компаний, в состав которой входят предприятия по зернопереработке; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; завод по производству джемов, варенья, бакалеи; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.