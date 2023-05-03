«Те самые хот-доги с АЗК» — бренд Mr.Grill — крупнейший производитель хот-догов в Украине. 3 мая, 09:37 Позиция Виталий Войтович, основатель и СЕО Premier FOOD

Группа компаний Premier FOOD — это 15 лет лидерства и экспертизы. Premier FOOD включает полный цикл предоставления сервиса своим партнерам — от собственного производства мясной продукции, национальной системы логистики 4PL замороженных продуктов до национальной и экспортной дистрибуции во всех каналах продаж ( Retail, StreetFood, АЗК) и собственной сети хот-дог баров Mr.Grill Hotdogs&Burgers. Именно Premier FOOD со своим собственным брендом Mr.Grill положил начало культуре потребления хот-догов в Украине и развивает рынок стритфуда.

Все начиналось с «Премьеры»

В 2007 году компания Premier FOOD начала свою деятельность с того, что предложила АЗК поставку качественных французских хот-догов, следуя тенденциям формирования фудзон и маркетов, как в Европе.

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Основатель и СЕО Premier FOOD Виталий Войтович рассказал, что для хот-догов разработали сосиску Премьера — своеобразное открытие и уникальный мясной продукт, созданный по специальной технологии для приготовления на гриле. Так первый французский хот-дог украинского производства стал полезным, быстрым, удобным перекусом из мяса для современных украинцев. Он сразу приобрел популярность, как незаменимый атрибут любого путешествия и отдыха! Так родился собственный бренд — Mr.Grill.

Как компания живет сегодня

Фото: Виталий Войтович, основатель и СЕО Premier FOOD

Сегодня группа компаний Premier FOOD — это уже 15-летняя история лидерства и успеха на рынке общественного питания и поставок мясных продуктов, хот-догов и бургеров.

Несмотря на более чем год полномасштабной войны, к началу апреля 2023 года компания не просто сохранила всю команду, но и создала дополнительно более 100 рабочих мест. Вместе с тем, увеличила объем производства, открыла новые логистические центры в пяти регионах и возобновила вторую очередь строительства нового производственного помещения, построила новые помещения склада, расширила собственный автопарк. Цель компании сегодня — продолжать поддерживать малый бизнес, предоставлять еще более выгодные условия и удобный сервис.

— У нас есть формула успеха — это бескомпромиссное качество, безупречный сервис и любовь к своему продукту и команде, — говорит основатель и СЕО группы компаний Premier FOOD.

Достичь безупречного качества

Продукция бренда Mr.Grill на сегодня — самый безопасный сытный «перекус на ходу». Все сосиски и колбаски производятся на специализированном технологическом производстве — проходят термическую обработку, сразу после чего — шоковая заморозка при -18°C. Хранятся и доставляются именно при этой температуре, что делает невозможными риски, связанные с неправильным хранением или реализацией. Производство компании сертифицировано ISO 22000:2018 и ISO 9001:2015 и НАССР, что позволяет гарантировать безопасность продукции путем идентификации и контроля опасных факторов.

Фото: Premier FOOD

— Учитывая большой поток потребителей на точках стритфуда, нарушение санитарных норм — самая большая угроза жизни людей. Чтобы предотвратить все возможные риски партнеров, мы сознательно учли эти нюансы еще на этапе становления бизнеса, — рассказывает CEO Premier FOOD Group.

Доставка до шести раз в неделю

Логистические комплексы Premier FOOD — это более 10 000 м² складских мощностей в шести городах — Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Виннице и Полтаве.

Каждый состав оснащен WMS — must’ve для бизнеса и надежности перед партнерами, — подчеркивает Виталий, — эта система и составляет наши конкурентные преимущества и обеспечивает удобный сервис.

Компания имеет более 80-ти спецализованных авторефрежираторов, осуществляющих маршруты по всей Украине. Логистика покрывает сегодня более 9 000 торговых точек, и потенциально имеет возможности доставлять в каждый поселок или город страны!

Фото: Mr.Grill

Благодаря внедрению TMS компания Premier FOOD осуществляет удобные маршруты для партнеров и информирует их о статусе — клиенту сообщает SMS о доставке. Стоит отметить — сегодня компания обеспечивает доставку продуктов до шести раз в неделю! Партнерам даже нет нужды покупать для хранения дополнительное холодильное оборудование — действует система доставок «на завтра».

После 24 февраля

До начала войны производственные линии Premier FOOD находились в стадии модернизации оборудования и расширения мощностей.

С началом полномасштабного вторжения, команда быстро сориентировалась, как дальше работает компания и параллельно начинали волонтерское движение. Не останавливая основные направления работы, в первые дни компания Premier FOOD при поддержке КГГА открыли собственный штаб гуманитарной помощи. В метрополитене, школах и садах развернули сеть мобильных пунктов по приготовлению и раздаче 100 000 хот-догов и бургеров Mr.Grill. В трудные времена помогали гражданскому населению и защитникам Киева, Ирпеня, Василькова, Бородянки и Вышгорода. За более чем год войны передали около 55 тонн готовой продукции тем, кто в этом нуждался.

Фото: Premier FOOD

Компания активно сотрудничает с благотворительными фондами и воинскими частями. За год военная помощь превысила 6 млн. грн. Покупали и передавали автомобили, технику для сил ПВО, дизельные генераторы, дроны DJI Mavic, тепловизоры. Всего обеспечили более 350 запросов от ВСУ.

За активную гражданскую позицию учредитель и CEO Premier FOOD Group Виталий Войтович получил в 2022 году почетное отличие от государства — медаль Министерства обороны Украины «За содействие Вооруженным силам Украины» по приказу Министра обороны Алексея Резникова. А в марте 2023 — почетный нагрудный знак «За содействие войску» по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.