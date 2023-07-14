Еще 100 скорых для фронта SoftServe закупит к 30-летию компании 14 июля, 13:23 Новости компаний SoftServe

Благотворительный фонд «Відкриті очі» компании SoftServe закупит и отправит на передовую 100 карет скорой помощи, в дополнение к 123 уже переданным ранее автомобилям. Благотворительный проект «Drive for Life. +100 Ambulances» анонсировали к 30-летию основания компании.

За год войны россияне уничтожили 250 скорых, 103 повредили, а еще 125 — похитили, сообщает Министерство здравоохранения. Чтобы оперативно пополнять автопарк для экстренной медицинской помощи на фронте, Украина привлекает к помощи партнеров и международные организации. Украинский бизнес также не стоит в стороне от потребностей защитников.

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«С начала полномасштабной войны фонд передал на фронт 123 скорых и автомобилей для медицинской эвакуации, благодаря которым удалось оказать помощь и транспортировать более 5000 раненых. Мы продолжаем направлять наши ресурсы на то, чтобы помогать медикам делать свое дело», — комментирует соучредитель SoftServe и глава Благотворительного фонда «Відкриті очі» Тарас Вервега.

Проект уже стартовал с закупки четырех скорых за рубежом, которые сейчас дооборудуют и вскоре отправят на самые горячие направления фронта. Перед этим автомобили проходят технический осмотр, их доукомплектовывают необходимым медоборудованием и медикаментами, необходимыми для спасения жизней. Фонд напрямую работает с более чем 70 медицинскими частями, что позволяет четко понимать потребности медиков и реагировать на них.

«Работа медика на фронте продолжается круглосуточно, и речь идет не только о медицинской помощи военным, но и гражданским. На деоккупированных и прифронтовых территориях больничная инфраструктура часто уничтожена, поэтому укомплектованные скорые позволяют не только спасать раненых; бывает, на них быстро доставляют рожениц или людей с тяжелыми симптомами в ближайший госпиталь», — рассказывает военный врач Иван Кондратенко, с которым уже более года сотрудничает фонд.

Более 45 миллионов гривен на закупку скорых выделит компания, еще часть средств планируют собрать благодаря пожертвованиям сотрудников, клиентов, партнеров и неравнодушных людей. В этом году компания масштабирует проект, привлекая к сбору средств работников во всех локациях — от Мексики до Сингапура, от США до Дубаи.

В прошлом году к 29-й годовщине SoftServe анонсировал закупку 29 скорых для фронта. В результате за собранные средства удалось приобрести и передать 71 карету скорой помощи и 52 автомобиля для медицинской эвакуации, а также доукомплектовать их необходимым.

Всего с 24 февраля 2022 года SoftServe направил около 650 миллионов гривен на помощь Украине. Значительная часть этой суммы пошла на реализацию проектов корпоративного Благотворительного фонда «Відкриті очі», который помогает украинским защитникам еще с 2014 года. С момента российского вторжения в Украину, фонд закупил и передал более 512 тонн гуманитарной помощи, более 30 тысяч пакетов медикаментов и 8779 штук компьютерного оборудования, а также предоставил 22 617 единиц средств персональной защиты для тех, кто защищает страну.

О SoftServe



SoftServe — крупнейшая глобальная ІТ-компания с украинскими корнями, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Более 10 000 сотрудников работают в более чем 50 офисах, расположенных от Сан-Франциско до Сингапура. Главные офисы компании расположены во Львове и Остине (США).



Компания работает над более чем 900 активными проектами для клиентов в странах Северной Америки, ЕС и Азии. Клиентами SoftServe являются такие компании как IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies и др. SoftServe является партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, NVIDIA и других крупных технологических компаний.

