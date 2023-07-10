Во Львовской области 9-летний музыкант за год собрал более 2,5 млн грн для Сил обороны 10 июля, 23:03 9-летний Юрий Напора (Фото:Самборский городской совет/Facebook)

9-летний Юрий Напора более чем за год с помощью уличных концертов собрал более 2,5 млн гривен на помощь ВСУ.

Об этом сообщает Самборский городской совет.

Юрий является участником Львовской Национальной академической мужской хоровой капеллы Дударик. В свободное от школы и других занятий время мальчик поет ради победы Украины. В горсовете отметили, что почти все песни, которые он исполняет, — с военной тематикой.

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Вместе с отцом, который аккомпанирует ему на синтезаторе, они путешествуют по Львовщине и собирают средства на помощь Силам обороны Украины.

«Однажды Юрчик услышал историю парня из Чернигова, который передал большую сумму на помощь нашей армии. Не вспомню сейчас его имени. Сын вдохновился и попросил помочь ему с такой же деятельностью. Вот так все и началось», — рассказал отец Юрия.

Благодаря собранным средствам уже удалось приобрести разнообразную технику, в частности, квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию и запчасти.

9 июля артист посетил город Самбор Львовской области и собрал более 26 тысяч гривен. Эти средства будут использованы на приобретение тепловизора для военного 82-й десантно-штурмовой бригады под командованием Юрия Годомского.