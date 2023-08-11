Помощь ВПЛ: стало известно, какого числа переселенцы получат выплаты в августе 11 августа, 10:06 Новые даты выплат ВПЛ — 15 и 28 число каждого месяца (Фото:hyser.com)

В связи с изменением выплатных периодов, большинство внутренних переселенцев (ВПЛ) получат помощь на проживание после 15 августа.

Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Большинство ВПЛ получит выплаты после 15 августа

Большинство внутренних переселенцев получат помощь на проживание после 15 августа. Ранее такую помощь получали после 3, 13 и 23 числа.

Видео дня

В то же время, не все переселенцы получат средства после 15-го — части их начислят после 28 августа.

Как объясняют в министерстве, это касается тех, кому выплаты только будут назначены или доначислены после 15 августа.

Выплаты до 15 и 28 числа каждого месяца

Согласно Постановлению КМУ от 11 июля 2023 года № 709, которое разработало Минсоцполитики, изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам.

Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере:

— 3 тыс грн — лицам с инвалидностью и детям;

— 2 тыс грн — для всех остальных внутренних переселенцев.

С вопросами относительно таких выплат, обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15−48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону: (066) 813−62−39.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года автоматически продлили выплату помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине, не вернулись к покинутому месту жительства и соответствуют имущественным требованиям.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.