Помощь ВПЛ. Стало известно, какие категории переселенцев смогут получать выплаты в течение 12 месяцев 18 июля, 08:15 Определенные категории ВПЛ смогут получать помощь в течение года (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

Стали известны определенные категории ВПЛ, которые смогут получать помощь в течение года.

Об этом сообщило Минреинтеграции.

Выплаты семьям ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах

«На днях Правительство утвердило разработанные Минсоцполитики новации по выплатам внутренне перемещенным лицам. Общий подход заключается в том, что помощь на проживание ВПЛ назначается на срок 6 месяцев. В то же время определенные категории граждан могут получать выплаты в течение 12 месяцев», — говорится в сообщении.

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Это семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. А именно:

1. Среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

2. В составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые:

— ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно);

— имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними;

— являются лицами с инвалидностью;

— являются гражданами, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью и т. п.

3. В составе семьи есть неработающее лицо трудоспособного возраста, которое в течение первых 6 месяцев получения помощи способствовало своей экономической самостоятельности (например, трудоустроилось, зарегистрировалось в центре занятости как безработное, зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель, получило пособие на получение экономической самостоятельности и т. п. ) и среднемесячный доход которого не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

4. Внутренне перемещенное лицо утратило трудоспособность или достигло пенсионного возраста, и размер пенсии которого не достигает трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

5. Несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.