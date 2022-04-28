И что изменится в мае. Что нужно знать о выплатах внутренне перемещенным лицам — инфографика 28 апреля, 06:28 Цей матеріал також доступний українською Вынужденные переселенцы получат минимум 2000 гривен от государства (Фото:НБУ / Flickr)

В результате войны России против Украины около семи миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома и переехали в более безопасные уголки страны. Внутренние переселенцы могут получить официальные выплаты.

Внутренне перемещенные лица могут получать ежемесячную официальную помощь от государства: 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью. Сейчас выплаты могут получить все зарегистрированные ВПЛ, однако с мая правила изменятся.

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Кто может получить пособие на проживание

В 2022 году автоматически помощь ВПЛ будет начислена:

людям, вынужденно переехавшим из АР Крым, города Севастополь, а также с тех территорий, где ведутся активные боевые действия, в частности: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская область, город Киев, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.

ВПЛ, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь согласно Постановлению 505 Кабинета Министров Украины.

Как получить пособие на проживание

стать на учет внутри перемещенных лиц ( ВПЛ). Подать заявление лично в орган социальной защиты населения, ЦНАП или уполномоченного лица в общине в месте временного пребывания или с помощью Портала или приложения Дія

ВПЛ). Подать заявление лично в орган социальной защиты населения, ЦНАП или уполномоченного лица в общине в месте временного пребывания или с помощью Портала или приложения Дія получить справку ВПЛ.

открыть социальный счёт.

подать заявление о получении помощи на проживание лично в орган социальной защиты населения, уполномоченного лица в обществе или ЦНАП в месте временного пребывания.

Как осуществляется выплата средств

В марте-апреле 2022 г. помощь оказывается всем ВПЛ.



С мая 2022 г. помощь предусмотрена только тем ВПЛ:

которые переместились из регионов, где идут боевые действия или общин, находящихся в оккупации или оцеплении;

жилье которых разрушено или непригодно для проживания и подавших заявку на возмещение в Дія.

Что нужно знать о выплатах внутренне перемещенным лицам / Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Украинский Благотворительный Фонд ССС (Стабилизейшен Суппорт Сервисез) с 2016 года работает над преодолением последствий войны. Сейчас деятельность фонда во многом направлена на помощь ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.



Инфографику создал благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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