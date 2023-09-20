Помощь ВПЛ-2023: парламент поддержал увеличение расходов на выплаты переселенцам в этом году 20 сентября, 15:49 Расходы на поддержку ВПЛ в этом году дополнительно увеличат на 16,5 млрд грн (Фото:alfexe / Depositphotos)

Расходы на поддержку ВПЛ в этом году дополнительно увеличат на 16,5 млрд грн. Верховная Рада поддержала соответствующие изменения в Госбюджет-2023.

Расходы на поддержку ВПЛ в этом году дополнительно увеличат на 16,5 млрд грн

В среду, 20 сентября, Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Государственный бюджет на 2023 год, который предусматривает увеличение расходов на 328,5 миллиардов гривен, в основном — на оборону.

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Соответствующий правительственный законопроект № 10038 в первом чтении поддержали 302 нардепа. Рада сможет рассмотреть его во втором чтении только в октябре.

Согласно этому законопроекту, расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн.

Государственная поддержка переселенцев предусматривает:

— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;

— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

— помощь по программе Прихисток.

Выплаты переселенцам от государства продлили до января 2024 года

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат после того, как в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для ВПЛ. Отныне при назначении помощи будет учитываться имущественное положение переселенцев.